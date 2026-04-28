Кирпич спас огород от слизней: деревенский метод — и через 2-3 дня о паразитах на все лето забыл

Слизни - мерзкие моллюски, которые могут буквально за несколько дней уничтожить потенциальный урожай дачника. Эти гадкие создания очень любят сок садово-огородных культур, а потому могут проползать огромные расстояния ради ваших лакомых грядок. Автор дзен-канала "Твоя Дача" рассказал, как со слизнями борются в деревнях - в основе способа лежит самый обыкновенный кирпич.
Дело в том, что в жаркие дни слизни ищут спасение в темных и влажных углах, и кирпич становится оптимальным местом для укрытия брюхоногих. Разложите кирпичи по участку - и в один из жарких дней все паразиты соберутся под ними. Но важно не просто разбросать кирпичи, а сформировать их особенным образом. Нам нужно построить так называемый "домик" с небольшой щелью между нижней поверхностью кирпича и землей, где и будут прятаться вредители.
"Чтобы добиться этого, подложите под края кирпича небольшие деревянные брусочки, камешки или другие подручные материалы. Высота щели не должна быть большой – буквально пара сантиметров, чтобы слизень мог беспрепятственно забраться внутрь", - поясняет автор блога.
Куда положить кирпичи
Оптимальный вариант - периметр грядок, где растут лакомые для слизней растения, например, капуста. Еще одна удачная локация - между рядами.
Что делать дальше
Все,что вам остается - это периодически поднимать кирпичи и собирать вредителей вручную, а затем уничтожать. Способ очень простой, но действенный - от всех слизней можно избавиться буквально за 2-3 дня. Так борются со слизнями в деревнях, поэтому и урожай там всегда отменный без капли химии.
