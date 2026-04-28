Не Сочи и не Геленджик: в этом городе лучшие набережная и пляжи в России - идеально для отдыха в начале лета
Не Сочи и не Геленджик: в этом городе лучшие набережная и пляжи в России - идеально для отдыха в начале лета

Опубликовано: 28 апреля 2026 08:26
 Проверено редакцией
legion-media
Удивительная набережная Самары

Самарская набережная давно получила негласный статус "лучшей набережной России" и обогнала по атмосфере даже знаменитые черноморские променады. Достаточно один раз пройтись по этим 4,5 км вдоль Волги, чтобы влюбиться на всю жизнь, сообщает тревел-блогер по имени Анастасия на канале "Пусть все путешествия сбудутся".

Прогулка на два берега

Местные делят любимую набережную на две большие истории. Первая - старая часть, от Речного вокзала до Жигулевского завода. Вторая - новая, которая тянется от спорткомплекса ЦСКА до Софийского собора. Обе стоят того, чтобы их обойти из вдоль и поперек.

Кстати, о пляжах. В сезон это настоящий бонус:

  • широкие песчаные полосы без толкучки, даже в жару можно найти место;
  • пляжные волейбольные сетки, раздевалки и навесы от солнца;
  • достаточно биотуалетов и куча ларьков.

"Соглашусь с однажды услышанной фразой, что пляжи Самары - одни из лучших на Волге", - отметила путешественница.

В старой части стоит бронзовый Сухов из "Белого солнца пустыни" и знаменитые "Бурлаки на Волге" - целая композиция с мольбертом, баркасом и репинским размахом.

Новая часть немного любопытнее, поскольку тут установлены довольно интересные скульптуры: обнаженная "Водная лыжница» 1960-х годов, философский арт-объект "Колыбель человечества", 20-метровая "Ладья" под парусом, а рядом с ней возвышается церковь Георгия Победоносца с уральским мрамором и фарфоровыми изразцами.

Почему ехать лучше в начале лета

В это время набережная превращается в яркую клумбу, повсюду пахнет цветами, а прохладу дают фонтаны. Самый известный из них - "Парус" с 620 струями.

"Набережная в этом волжском городе действительно прекрасная. Особенно летом, когда вокруг зелёно, яркие благоухающие цветы и струи фонтанов", - заключила блогер.

Ранее "Городовой" рассказал, почему стоит полететь отдыхать в Черногорию.

Автор:
Евгения Сухова
