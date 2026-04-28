Не май месяц: прогноз погоды в регионах России до конца недели – когда придет тепло

Когда наладится погода

Какой будет погода на майские выходные, рассказали россиянам синоптики. По прогнозу центра «Фобос», текущая неделя будет дождливой во многих регионах.

На юге ожидаются дожди и понижение температуры: потоки солнечного тепла будут ограничены облаками. Днём в Крыму и на Кубани +12...+17, в низовьях Волги, Дона и на Кавказе до +9...+14.

Дожди местами пройдут и в Поволжье. Ближе к концу недели ожидается похолодание, до +8...+13.

Циклон принесет дожди со снегом на Северо-Запад. Днём на севере ожидается всего 0...+5, на юге теплее — до +3...+8. Но до конца недели температура поднимется еще на 4–5.



В Центральную Россию вернулась зима — с холодом (до +1...+6) и снегом. Местами он успеет скопиться в небольшие сугробы и будет держаться до среды. Со второй половины недели погода начнет улучшаться, потеплеет до +6...+11. В Москве до среды не выше +5.



На Урале всю неделю заметно теплее - днём до 15, облачно с небольшими ливнями. На юге Сибири тоже дождливо, температура понизится. Со второй половины недели снова станет жарко — до +22...+27.



На юге Дальнего Востока местами небольшие дожди с температурой +13...+18, на юге Приморья свежее – до +9...+14.



Что касается погоды в Санкт-Петербурге, то в начале недели временами дожди, местами со снегом. Температура воздуха — до +5...+8. К майским праздникам потеплеет до +9....+12.

Ранее Городовой рассказал, каким, по прогнозам синоптиков, будет май.