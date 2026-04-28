"Черный список" деревьев Мичурина: ученый запрещал сажать эти растения на участке — останетесь без урожая и без дома

Иван Владимирович Мичурин - российский и советский биолог и селекционер, результаты трудов которого до сих пор пользуются большой популярностью в мире огородничества. Так, в одной из работ специалист описал деревья, которые сильно вредят любому дачному участку. Автор дзен-канала "Твоя Дача" рассказал, что это за деревья.

Перечислим 4 дерева, которые Мичурин запрещал высаживать в саду.

Грецкий орех

Выделяет вещество, которое действует как природный гербицид, уничтожая тем самым остальную растительность вокруг. С таким "соседом" урожая не дождетесь. А еще это дерево создает густую тень, а его прожорливые корни вытягивают из почвы всю влагу. Рядом с грецким орехом смогут расти только самые устойчивые культуры.

Тополь

Имеет активный рост, но хрупкую древесину. Это значит, что тополь будет терять ветви даже от несильного порыва ветра, а это опасно не только для пристроек и гаражей, но и для людей на участке. Кроме того, мощные корни тополя могут проникать под фундамент дома и разрушать его. Если вы не можете избавиться от тополя в саду, то регулярно проверяйте его на предмет повреждений и гнили, и при необходимости удаляйте опасные ветви.

Береза

Береза очень жадна до воды. За сутки это утонченное с виду деревце поглощает до 200 л воды, а это значит, что всем окружающим культурам влаги не достанется, и ближайшие грядки просто высохнут.

Ель обыкновенная

Ель создает густую тень, а ее корневая система очень прожорлива и высасывает из земли все питательные элементы, ничего не оставляя соседним культурам.

"Опавшая хвоя закисляет почву, что губительно для многих цветов и плодовых деревьев. К тому же ели могут быть неустойчивыми при сильном ветре", - отмечает автор блога.

Следовательно, ель нельзя высаживать слишком близко к другим деревьям и кустарникам.

