1 л зеленого "чая" под куст - и томаты облепят теплицу: первая подкормка после высадки - богатырский урожай

Первая подкормка томатов после высадки

Многие дачники совершают одну и ту же ошибку: после высадки рассады в грунт они либо вообще игнорируют удобрения, либо, наоборот, спешат "накормить" ее чем попало.

Однако именно то, как вы поддержите томат в первые две недели, напрямую влияет на количество и качество урожая, сообщает опытный садовод по имени Галина на канале "Зелёные истории".

"Раньше я тоже действовала по шаблону: высадила — и сразу подкармливаю «чем-нибудь полезным». В итоге то ожоги корней, то жирование, то слабая завязь. Сейчас делаю иначе", - отметила дачница.

Когда проводить первую подкормку

Сразу после высадки подкармливать томаты не стоит. В этот период растение адаптируется к новому месту, а поврежденные корни особенно чувствительны к удобрениям.

Лучше всего внести первое удобрение через 10 дней, когда куст приживется и тронется в рост. Перед любой подкормкой обязательно пролейте почву чистой водой.

Также обращайте внимание на внешний вид растений:

бледные и мелкие листья сигнализируют о возможной потребности в азоте;

крепкие кусты с бутонами в азоте не нуждаются, им необходимы фосфор и калий.

Азот

Азотные удобрения дают, когда растение действительно отстает. Переизбыток азота приводит к активному наращиванию ботвы в ущерб плодоношению.

Если томаты выглядят слабыми, лучше использовать мягкие составы. Хорошо зарекомендовал себя настой травы. Зелень (крапиву, сорняки) следует залить водой в пропорции 1:5, настаивать 5 дней, после чего развести 1:10 и полить по литру под куст.

Фосфор и калий

Если томаты развиваются нормально или уже формируют бутоны, азот исключите, а сделайте упор на фосфор и калий. Они отвечают за развитие корневой системы, завязывание плодов и будущий урожай.

Томаты отлично реагируют на монофосфат калия (1 столовая ложка на 10 л воды). Для лучшего усвоения в раствор можно добавить 1 чайную ложку лимонной кислоты.

