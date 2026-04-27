Вишню подкармливаю только по этой схеме – завязи не осыпаются даже после заморозков: секрет в 3 элементах

Чем подкормить вишню для богатого урожая

Каждому дачнику знакома ситуация, когда вишня весной стоит в белом облаке цветов, а к лету на дереве оказывается пара горстей мелких ягод. В таком случае необходимо помочь растению набрать силы для урожая, а не просто красиво отцвести.

Чаще всего завязи опадают по трем причинам:

болезни (вроде монилиоза);

нехватка питания;

возвратные заморозки во время цветения.

Обработка вишни до цветения

Монилиоз является главным врагом вишни в сырую погоду. Эта зараза поражает цветы и побеги, поэтому обрабатывать деревья нужно до распускания бутонов. Грибки отлично убивают препараты "Хорус", "Абига-Пик", медный купорос или бордоская жидкость.

Городовой ру

Подкормка вишни в период бутонизации

Здесь важно действовать аккуратно, чтобы не навредить насекомым-опылителям, но помочь завязям выжить. Опрыскивайте дерево антистрессовым препаратом "Эпин-экстра" согласно инструкции. Он помогает вишне перенести похолодание без массового осыпания цветов.

Подкормка вишни во время цветения

Внесите кальциевую селитру (1,5 столовых ложки на 10 литров воды) под корень. Этот препарат отвечает за формирование косточки и плодоножки.

Кроме того, можно опрыскать вишню борной кислотой (1 грамм на 10 литров воды). Бор делает цветение более дружным, снижает риск опадания завязей и положительно влияет на сладость ягод.

"А еще в период бутонизации и в начале цветения можно опрыскать дерево препаратом типа «Завязь». Он стимулирует усиленное образование ягод, предотвращает их опадание", - советует автор блога "Садоёж".

Главное - не пытаться сделать все сразу в один день. Лучше распределить обработки на неделю-полторы, тогда вишня отблагодарит вас стабильным урожаем.

