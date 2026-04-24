Ленивый способ посадки картофеля – без перекопки, окучивания и прополки

Многие дачники мечтают получить богатый урожай картофеля, но при этом возиться с перекопкой, окучиванием и прополкой совсем не хочется. Однако есть метод, который позволяет получить отменные клубни с минимальным вмешательством в почву.
Ленивый способ посадки картофеля
Перед посадкой по участку следует разбросать удобрение, в состав которого входят калий и фосфор. На квадратный метр уйдет примерно 40 г сухой подкормки (например, сульфат калия + суперфосфат).
Разложите пророщенные клубни прямо по поверхности почвы на расстоянии 30 см друг от друга. Между рядами оставляйте 50 см. Сверху клубни необходимо укрыть плотным слоем сухой соломы или сена толщиной не менее 30 см, сообщает "БелТА".
Как это работает?
Мульча из соломы решает несколько задач:
- защищает клубни от света;
- подавляет сорняки;
- сохраняет влагу.
В результате корни картофеля прорастают в рыхлую почву, стебли легко выходят наружу через мульчу, а новые клубни формируются не в глубине, а прямо под слоем соломы, на поверхности грунта.
Уход в течение сезона и сбор урожая
Никаких окучиваний не требуется. Если вы видите, что сквозь мульчу пробиваются сорняки, просто добавьте сверху еще немного соломы. В сильную засуху можно один раз обильно пролить участок.
Осенью, когда ботва начнет желтеть и засыхать, остается только разгрести солому руками. Клубни будут лежать почти на поверхности, чистые, сухие и готовые к сбору. Урожайность при хорошей соломенной подушке не уступает традиционному методу, а иногда даже превышает его.
