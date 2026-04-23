До и после цветения груше - строго необходимо: Избавляемся от парши и спасаем свой урожай

Выращивание в саду или на даче плодовых деревьев - целое искусство. Если не знать, как за ними ухаживать, то растения будут болеть, плодов дадут мало.
А чтобы получить отличный урожай, необходимо соблюдать правила. На канале "Дача, сад и огород" рассказывают, что нужно сделать с деревьями груш до и после цветения. По словам эксертов, это поможет избавиться от опасного грибкового заболевания.
Речь идёт о парше. Это грибковое заболевание, которое поражает плодовые деревья в саду. Его проще предотвратить, чем потом вылечить. Если паршой прихватятся плоды, висящие на ветках, то сделать вы уже ничего не сможете.
Парша проявляется, когда деревья уже полностью раскрыли листья. На них образуются тёмные сухие точки. Если заболевание запустить, то листья и вовсе скручиваются и опадают. Позднее такие точки и пятна появляются и на плодах заражённого дерева. Груши такие есть можно, вреда от них не будет, но выглядят они не очень эстетично, да и лежать потом будут хуже.
Профилактику парши груш необходимо провести до и после цветения деревьев. 2 этапа обработки дадут вам более предсказуемый результат, чем всего один. Для обработки груш от парши приготовим специальный раствор.
Нам понадобится 1% бордосская жидкость. На 10 литров воды нам необходимо развести медный купорос и известь. Вначале делаем раствор извёстки, добавив на 5 литров воды 100 граммов, вымешаем. В другой ёмкости 100 граммов медного купороса разводим в литре воды.
Оба состава выливаем в 10-литровое ведро, доливаем воды до верха, перемешиваем. Полученной смесью будем дважды опрыскивать деревья, это позволит минимизировать заражение паршой в весенний период.
