15 минут решают все: 1 процедура до посадки - луковицы крупнее яблок, в стрелку не идут
15 минут решают все: 1 процедура до посадки - луковицы крупнее яблок, в стрелку не идут

Опубликовано: 19 апреля 2026 21:22
 Проверено редакцией
15 минут решают все: 1 процедура до посадки - луковицы крупнее яблок, в стрелку не идут
15 минут решают все: 1 процедура до посадки - луковицы крупнее яблок, в стрелку не идут
Legion-Media
Как подготовить лук-севок

Покупка качественного севка и своевременная его посадка еще не гарантирует хороший урожай сочных крупных луковиц. Одна из главных причин мелких луковичек— неправильное хранение севка зимой. Если луковицы держали при температуре от +1 до +15C, они «запрограммированы» на цветение, а не на формирование головки. Но простой прогрев поможет все исправить.

Почему луку нужен прогрев

Лук-севок, который хранился в холоде, воспринимает весеннее тепло как сигнал к размножению через семена. Он торопится выпустить стрелку. Прогрев перед посадкой как бы «обманывает» растение: создаётся иллюзия, что лето уже прошло, и нужно наращивать луковицу для запаса питания, а не цвести.

Опытные огородники подтверждают: после правильного прогрева урожай увеличивается в 2-3 раза, лук растет без стрелкования.

Как прогреть севок

Длительное прогревание

Этот метод подходит, если вы купили севок заранее или хранили свой в неизвестных условиях. Оптимальный вариант — прогрев в течение 3-4 недель при температуре 25-30C. Разложите луковицы в один слой в картонной коробке и поставьте в сухое тёплое место: на шкаф, на солнечный подоконник или рядом с батареей (но не на саму батарею, иначе перегреется).

Экспресс-метод

Залейте севок горячей водой 45-50C на 15 минут, затем сразу опустите в холодную воду на 5-10 минут. Это «температурный шок» надёжно защищает от стрелкования, если делать процедуру непосредственно перед посадкой.

Что важно помнить для крупного лука

  • Луковицы крупнее 2,5 см чаще уходят в стрелку даже после прогрева. Отбирайте их отдельно — лучше на зелень.
  • Севок перед прогревом должен быть сухим. Если есть признаки плесени, сначала просушите посадочный материал.
  • После прогревания полезно замочить севок в солевом растворе (1 ст. ложка на литр воды) на 2-3 часа. Такая обработка защитит от луковой мухи.

Ранее Городовой рассказал, как сажать георгины.

Алина Владимирова
