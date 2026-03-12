Китайцы снова удивили: этот Geely проедет 1 000 000 км без проблем – обзор самого надежного кроссовера

В последнее время водители все чаще жалуются, что новые машины стали ненадежными и быстро ломаются. Кажется, что производители больше не думают о том, чтобы автомобиль служил долго.

Однако недавно в России появилась машина, которая может перевернуть это представление. Китай представил электрический кроссовер, для которого заявлен ресурс в 1 млн километров. Речь идет про Geely EX5.

Платформа и ходовая

EX5 построен на современной модульной платформе, которая уже используется в других моделях компании. Спереди установлена подвеска McPherson, сзади - многорычажная конструкция. Она лучше сглаживает неровности дороги.

Длина автомобиля - 4,6 метра, дорожный просвет - 173 мм. Для городского кроссовера этого достаточно.

Салон и багажник

Внутри установлены два экрана. Один показывает спидометр, второй отвечает за музыку, навигацию и настройки. Багажник большой - 460 литров. Если сложить задние сиденья, получится почти 1900 литров.

Мотор и батарея

Двигатель выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 6,9 секунды. Самое интересное - литий-железо-фосфатная батарея. Такие аккумуляторы считаются очень живучими и безопасными.

Одного заряда хватит примерно на 430 километров. Если батарея сядет в дальней дороге, не беда: на быстрой зарядке можно зарядить ее с 10% до 80% всего за полчаса. На саму батарею дают отдельную гарантию - 8 лет или 150 тысяч километров.

Комплектации и цены

В России EX5 продается в двух вариантах: базовый (Pro) и более дорогой (Max).

Pro (от 4 099 990 руб): шесть подушек безопасности, светодиодные фары, подогрев всех сидений и руля, камеры кругового обзора, 18-дюймовые диски.

Max (от 4 399 990 руб): панорамная крыша, проекционный дисплей, вентиляция и массаж кресел, адаптивный круиз-контроль, премиальная аудиосистема с 16 динамиками.

Гарантия

Общая гарантия на автомобиль составляет 6 лет или 150 тысяч километров пробега. Это подтверждает серьезность намерений производителя относительно заявленного миллионного ресурса, сообщает "Автостарс".

