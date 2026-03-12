Ультрамодные цвета весны 2026 года: 4 оттенка, которые уже носят иконы стиля

Вот мы и вступили в весну-2026, а это значит, что пришло время обновлять гардероб. Из сезона в сезон тренды меняются, и чтобы выглядеть стильно и современно, важно следить за последними тенденциями моды. Эксперты дзен-канала "Модный дневник" рассказали, какие цвета в одежде станут трендами весны-2026.
Перечислим самые модные оттенки наступившего сезона.
Белый минимализм
В этом году дизайнеры делают акцент на белые образы в едином цвете. Белоснежный оттенок служит идеальным фоном для любых массивных украшений или яркой акцентной обуви. А еще он отражает солнце, а потому отлично подойдет для теплых весенних дней. Белый монохром сделает образ элегантным.
Небесно-голубой
Этот цвет освежает образ и расслабляет после тяжелой зимней одежды. Он ассоциируется с чистым небом и дарит чувство свободы. Небесно-голубой оттенок подходит для офиса и придает образу собранность.
Глубокий красный
Глубокая красная гамма добавляет драматизма и роскоши в весенний гардероб, а также придает образу статусность. Красный оттенок станет подходящим акцентом для дам, которые предпочитают базовые нейтральные цвета в одежде.
"Дизайнеры известных домов моды использовали этот насыщенный тон в трикотажных комплектах, жакетах и юбках, создавая монохромные и очень смелые силуэты", - уточняют эксперты.
Сливочно-желтый
Этот оттенок представляет собой версию «тихой роскоши» для традиционного и привычного всем яркого желтого. Мягкий, кремовый цвет, который хорошо подойдет для повседневного образа. А еще этот вариант хорошо сочетается с любым типом кожи, а особенно гармонично смотрится на льняных тканях и подчеркивает расслабленную и естественную эстетику. Эксперты советуют комбинировать сливочно-желтый оттенок с нейтральными коричневыми тонами для создания органичного образа.
