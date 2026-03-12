Городовой / Полезное / Ультрамодные цвета весны 2026 года: 4 оттенка, которые уже носят иконы стиля
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Ультрамодные цвета весны 2026 года: 4 оттенка, которые уже носят иконы стиля

Опубликовано: 12 марта 2026 06:41
 Проверено редакцией
Legion-Media
4 оттенка, которые стоит добавить в свой гардероб этой весной

Вот мы и вступили в весну-2026, а это значит, что пришло время обновлять гардероб. Из сезона в сезон тренды меняются, и чтобы выглядеть стильно и современно, важно следить за последними тенденциями моды. Эксперты дзен-канала "Модный дневник" рассказали, какие цвета в одежде станут трендами весны-2026.

Перечислим самые модные оттенки наступившего сезона.

Белый минимализм

В этом году дизайнеры делают акцент на белые образы в едином цвете. Белоснежный оттенок служит идеальным фоном для любых массивных украшений или яркой акцентной обуви. А еще он отражает солнце, а потому отлично подойдет для теплых весенних дней. Белый монохром сделает образ элегантным.

Небесно-голубой

Этот цвет освежает образ и расслабляет после тяжелой зимней одежды. Он ассоциируется с чистым небом и дарит чувство свободы. Небесно-голубой оттенок подходит для офиса и придает образу собранность.

Глубокий красный

Глубокая красная гамма добавляет драматизма и роскоши в весенний гардероб, а также придает образу статусность. Красный оттенок станет подходящим акцентом для дам, которые предпочитают базовые нейтральные цвета в одежде.

"Дизайнеры известных домов моды использовали этот насыщенный тон в трикотажных комплектах, жакетах и юбках, создавая монохромные и очень смелые силуэты", - уточняют эксперты.

Сливочно-желтый

Этот оттенок представляет собой версию «тихой роскоши» для традиционного и привычного всем яркого желтого. Мягкий, кремовый цвет, который хорошо подойдет для повседневного образа. А еще этот вариант хорошо сочетается с любым типом кожи, а особенно гармонично смотрится на льняных тканях и подчеркивает расслабленную и естественную эстетику. Эксперты советуют комбинировать сливочно-желтый оттенок с нейтральными коричневыми тонами для создания органичного образа.

Ранее "Городовой" рассказывал, как можно вернуть "наждачным" пяткам мягкость и шелковистость при помощи молока.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью