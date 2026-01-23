Сколько разводных мостов в Санкт-Петербурге?

В Санкт Петербурге 18 разводных мостов — это одна из визитных карточек города, особенно завораживающая в сезон белых ночей.

Когда разводят мосты?

Разводка действует только в навигационный период — примерно с апреля по ноябрь, когда по Неве идёт судоходство. Зимой, когда река скована льдом, мосты остаются сведёнными.

Точный график ежегодно утверждает администрация, но в целом он стабилен. Развод происходит ночью, чтобы минимизировать помехи для городского транспорта.

Какие самые красивые разводные мосты?

Самые известные мосты и их примерное расписание (актуальные данные лучше уточнять на сайте «Мостотреста»):

• Дворцовый мост — один из красивейших, разводится дважды за ночь: около 1:10 и 3:10, сводится в 2:50 и 4:55.

• Троицкий мост — разводится один раз, примерно в 1:20, сводится около 4:50.

• Литейный мост — разводится около 1:40, сводится примерно в 4:45.

• Благовещенский мост — разводится в 1:25 и 3:10, сводится в 2:45 и 5:00.

• Большеохтинский мост — разводится один раз, около 2:00, сводится в 5:00.

Важные нюансы

Время развода может меняться из за погодных условий, мероприятий или технических причин. В дни крупных праздников (например, на День города или «Алые паруса») разводка иногда отменяются либо переносится. На некоторых мостах (например, на Дворцовом) перед разводкой включают сигнальные огни и звучит предупредительный сигнал. Если планируете ночную поездку, сверьтесь с актуальным графиком: иначе можно застрять на одном берегу Невы до утра.

Где узнать точное расписание?

Самый надёжный источник — официальный сайт СПб ГБУ «Мостотрест».

Так что, если хотите увидеть это зрелище воочию, выбирайте мост, проверяйте время и приходите чуть заранее — зрелище того стоит!

