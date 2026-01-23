Центр Петербурга — самая опасная зона ночью: планировщик раскрыл, где вас точно обчистят, и это не те окраины, о которых вы думаете

Вопросы пешеходной безопасности в ночное время в Петербурге всегда вызывают живой интерес. Где пролегают тени, в которых таится опасность, и какие районы остаются дружелюбными к ночным прогулкам?

Для прояснения ситуации был привлечен Даниил Воронин — основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли».

Центральные районы — зона повышенного внимания

Анализ криминальной статистики, проведенный экспертом, рисует неожиданную картину. Вопреки распространенному мнению о “темных” окраинах, наиболее криминогенными, согласно имеющимся данным, являются именно центральные районы.

“Касаемо того, где гулять ночью, в целом, насколько я видел криминальную статистику, наиболее криминогенными районами являются центральные”, — отмечает Воронин в беседе с «Городовой».

Однако здесь кроется важный нюанс, который необходимо учитывать при оценке рисков. Большинство зафиксированных правонарушений в центре связано с мелким воровством.

“Надо понимать суть, что большинство преступлений это там мелкое воровство. Например, что-то из карманов подрезали, условно”, — поясняет урбанист.

То есть, речь идет скорее о карманных кражах в местах большого скопления людей, нежели о грабежах или более серьезных преступлениях.

Мифы о криминальных окраинах: Купчино в прошлом

Стереотипы о крайне опасных спальных районах часто уходят корнями в более ранние эпохи. Городской планировщик подчеркивает, что ситуация кардинально изменилась.

“Как таковых, прям опасных районов, где появляться в темное время, наверное, у нас нет. Можно, наверное, вспомнить прошлое, 80-е, 90-е. Там, да, наверное, все-таки такое отчасти присутствовало”, — утверждает Воронин, указывая на явный прогресс в сфере общественной безопасности.

Яркий пример такого изменения — Купчино. Этот район долгое время имел репутацию одного из самых криминогенных.

“Например, Купчино считалось третьим криминальным районом. Но все в прошлом. Сейчас Купчино это обычный спальный район”, — заключает эксперт.

Сегодня это место со своими достоинствами и недостатками, но уже не “горячая точка” на карте ночной опасности.

Реальная безопасность в свете фонарей

В целом, вывод городского планировщика относительно ночной безопасности в Петербурге достаточно оптимистичен. Опасные зоны, где стоило бы полностью избегать появления в темное время суток, фактически отсутствуют.

“Тут скорее действительно Центральный район”, — повторяет Воронин, акцентируя внимание на том, что риск в центре связан не с личной угрозой, а с вероятностью стать жертвой мелкого хищения.

Таким образом, ключ к безопасной ночной прогулке лежит не столько в выборе отдаленного, “тихого” района, сколько в соблюдении стандартных мер предосторожности, особенно в оживленных местах, где сосредоточены как туристы, так и ночные жители города.

