Красить или клеить в 2026 году? О трендах в мире отделки стен рассказал известный дизайнер
Красить или клеить в 2026 году? О трендах в мире отделки стен рассказал известный дизайнер

Опубликовано: 23 января 2026 18:15
отделка стен
Красить или клеить в 2026 году? О трендах в мире отделки стен рассказал известный дизайнер
Фото: Городовой.ру

Выбираете отделку для стен и не знаете, чему отдать предпочтение? Дизайнер Андрей Радаев, председатель комиссии «Опоры России» по дизайну и архитектуре, в беседе с «Городовым» рассказал о современных тенденциях.

Покраска пока в лидерах

«Покраска пока лидирует — это факт», — отмечает эксперт.

Её популярность объясняется универсальностью, простотой обновления и способностью вписаться в любой стиль интерьера. Это базовое решение, которое остаётся востребованным.

Ренессанс обоев: новый подход

Но обои не сдают позиций, а переживают второе рождение. Теперь их редко клеят на все четыре стены. Актуально акцентное использование: одна стена, ниша или зона за изголовьем кровати. В моде крупные ботанические принты, абстрактная графика и обои, имитирующие ткань или штукатурку.

Национальные мотивы и тактильность

Отдельный тренд — поиск идентичности. Появляются коллекции с мотивами хохломы, палеха или северных росписей, но в современной, сдержанной интерпретации.

Также популярны панорамные обои-фрески и обои с тактильным эффектом — бархатистые, рельефные, с натуральными волокнами. «

Они возвращают интерьеру ту глубину, которую сложно получить просто покраской».

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
