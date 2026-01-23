Красить или клеить в 2026 году? О трендах в мире отделки стен рассказал известный дизайнер

Выбираете отделку для стен и не знаете, чему отдать предпочтение? Дизайнер Андрей Радаев, председатель комиссии «Опоры России» по дизайну и архитектуре, в беседе с «Городовым» рассказал о современных тенденциях.
Покраска пока в лидерах
«Покраска пока лидирует — это факт», — отмечает эксперт.
Её популярность объясняется универсальностью, простотой обновления и способностью вписаться в любой стиль интерьера. Это базовое решение, которое остаётся востребованным.
Ренессанс обоев: новый подход
Но обои не сдают позиций, а переживают второе рождение. Теперь их редко клеят на все четыре стены. Актуально акцентное использование: одна стена, ниша или зона за изголовьем кровати. В моде крупные ботанические принты, абстрактная графика и обои, имитирующие ткань или штукатурку.
Национальные мотивы и тактильность
Отдельный тренд — поиск идентичности. Появляются коллекции с мотивами хохломы, палеха или северных росписей, но в современной, сдержанной интерпретации.
Также популярны панорамные обои-фрески и обои с тактильным эффектом — бархатистые, рельефные, с натуральными волокнами. «
Они возвращают интерьеру ту глубину, которую сложно получить просто покраской».