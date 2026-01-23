Въезд в сердце Петербурга станет роскошью: почему за дорогу в центр скоро придётся платить каждому

Введение платы за въезд в центральные районы Санкт-Петербурга может стать неизбежным, как считает председатель городского парламента Александр Бельский.
По его мнению, такой мерой Северная столица могла бы выступить одним из первых городов России, где пройдет подобный эксперимент. Главная цель такого нововведения — снижение транспортной нагрузки и защита культурного наследия города.
Александр Бельский в интервью ТАСС отметил, что вопрос о введении сбора обсуждается на федеральном уровне, однако решения пока нет.
Важным аспектом он назвал особенности городской логистики, играющей значительную роль для исторического города.
Согласно его позиции, большое количество машин в центре приводит к износу старинных зданий и улиц, а их восстановление требует крупных бюджетных расходов. Он пояснил, что вопрос спорный, однако для крупных мегаполисов подобная мера является практикой, проверенной в других странах.
В качестве недавнего положительного примера Бельский привел изменения в системе платной парковки, где тарифы зависят от востребованности парковочного пространства. Он напомнил:
«Мы хотим ограничить количество машин, которые въезжают в центр города и идут транзитом через него.
В Центральном районе, по-моему, трафик уменьшился на 12%, а в Адмиралтейском — на 10%. Поэтому именно дифференцированный подход и нужен», — заявил председатель городского парламента.
С 8 утра до 8 вечера на платной основе можно оставить автомобиль в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском районах и на Крестовском острове.
С 15 октября порядок расчёта стоимости изменился для четырех районов, Крестовский остров в эти изменения не входит.
Сейчас стоимость одного часа парковки для легковых автомобилей составляет от 100 до 360 рублей — сумма зависит от уровня загруженности улиц.
Бельский ранее отмечал также, что городу требуется больше прогулочных зон, и ввод платы за въезд может этому способствовать.
Обсуждение этой инициативы продолжается, и окончательное решение будет принято после рассмотрения на уровне федеральных ведомств.
