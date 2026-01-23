Городовой / Полезное / В составе повсеместно спред: как выбрать настоящее сливочное масло в «Магнитах» и «Перекрестках»
В составе повсеместно спред: как выбрать настоящее сливочное масло в «Магнитах» и «Перекрестках»

Опубликовано: 23 января 2026 17:15
 Проверено редакцией
Сливочное масло
В составе повсеместно спред: как выбрать настоящее сливочное масло в «Магнитах» и «Перекрестках»
Фото: Городовой.ру

Стоя у магазинного холодильника, я ломал голову: на всех пачках в составе значатся «сливки», но вкус и качество кардинально отличаются. Расследование привело к простым выводам, которые теперь помогают мне безошибочно находить настоящий продукт.

Шаг 1: Игнорируем красивую лицевую сторону

Надписи «Традиционное» или «Деревенское» — это маркетинг. Вся правда — в составе на обороте, напечатанном мелким шрифтом. Ключевое слово «сливки» требует расшифровки. «Сливки-сырье» или «сливки пастеризованные» — хороший знак.

«Сливки восстановленные» (из порошка) уже хуже, они теряют аромат. А если после сливок в списке идут растительные масла, эмульгаторы или стабилизаторы — это спред, даже если крупно написано «Масло легкое». Настоящее масло состоит только из сливок и иногда соли.

Шаг 2: Смотрим на жирность — это главный фильтр

Запомните цифру: 82,5%. Это классический эталон. Продукт может называться сливочным маслом только при жирности не менее 80%. Всё, что ниже (72,5%, 60%), — уже не чистое масло.

Чтобы снизить жирность, производители добавляют воду, эмульгаторы, сухое молоко или растительные жиры. Чем ниже процент, тем дальше продукт от оригинала. Жирность в 80-82,5% — первый признак качества.

Шаг 3: Проводим домашние тесты

  • Правило твёрдости: Настоящее масло из холодильника твёрдое, не гнётся как пластилин.
  • Правило цвета: На срезе цвет должен быть равномерным, от беловатого до жёлтого, без крупинок, капель влаги или сальных разводов.
  • Правило нагревания: На горячей сковороде настоящее масло пенится равномерно с ореховым ароматом. Спред может сильно брызгаться, пахнуть странно или не пахнуть вовсе, оставляя после себя тёмную жирную лужицу.
  • Правило воды: Кусочек настоящего масла в стакане с холодной водой застынет на дне, не мучая воду. Продукт с добавками будет растворяться или оставлять жирные разводы.

Эти простые шаги помогли мне навсегда перестать ошибаться в выборе и наслаждаться настоящим вкусом детства.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Сообщить об ошибке
