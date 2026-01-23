В составе повсеместно спред: как выбрать настоящее сливочное масло в «Магнитах» и «Перекрестках»

Новости по теме

Пальма в начинке и химия в тесте: что скрывает состав свежей выпечки в «Магните»

Перейти

В Узбекистане редьку не варят — они ее топят в масле, и это шедевр: вот секретный трюк, чтобы горечь ушла, а хруст остался

Перейти

Фарш для пельменей не кручу: на отдыхе в Махачкале подсмотрел за дагестанской хозяйкой, вот что она клала в тесто

Перейти

Спасибо этому лайфхаку: жир, масло и прочая кухонная грязь теперь не въедается в пол у плиты

Перейти

Отработка под видом оливкового масла: в Роскачестве назвали бренды, которые стоит избегать

Перейти