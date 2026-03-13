«Метрострой» объявил тендер: новая станция метро получит люкс и безопасность

АО «Метрострой Северной столицы» объявило тендер на архитектурно-отделочные работы и монтаж автоматических дверей на платформе новой станции метро «Богатырская».
Максимальная стоимость контракта — 2,1 млрд рублей, информация доступна на портале госзакупок. Заявки от участников принимают до 24 марта.
По техзаданию, победитель выполнит отделку пассажирских зон, служебных помещений и наземных объектов, а также установит освещение, проложит кабели, смонтирует информационные системы и проведет иные инженерные работы. Эти работы начнутся с 1 декабря 2026 года.
Дополнительно контракт охватывает установку платформенных автоматических дверей сразу после подписания соглашения.
Проект включает системы управления, электроснабжение, а также их связь с автоматикой поездов, транспортной безопасностью и пожаротушением.