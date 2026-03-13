Городовой / Город / «Метрострой» объявил тендер: новая станция метро получит люкс и безопасность
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

«Метрострой» объявил тендер: новая станция метро получит люкс и безопасность

Опубликовано: 13 марта 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Заявки от подрядчиков принимаются до 24 марта.

АО «Метрострой Северной столицы» объявило тендер на архитектурно-отделочные работы и монтаж автоматических дверей на платформе новой станции метро «Богатырская».

Максимальная стоимость контракта — 2,1 млрд рублей, информация доступна на портале госзакупок. Заявки от участников принимают до 24 марта.

По техзаданию, победитель выполнит отделку пассажирских зон, служебных помещений и наземных объектов, а также установит освещение, проложит кабели, смонтирует информационные системы и проведет иные инженерные работы. Эти работы начнутся с 1 декабря 2026 года.

Дополнительно контракт охватывает установку платформенных автоматических дверей сразу после подписания соглашения.

Проект включает системы управления, электроснабжение, а также их связь с автоматикой поездов, транспортной безопасностью и пожаротушением.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью