Из чего сделана Петропавловская крепость?

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге — это уникальный архитектурный и исторический комплекс, построенный на Заячьем острове в 1703 году по приказу Петра I. Её конструкция сочетает инженерные решения, материалы и символику, отражающие амбиции основателя города и военно-стратегические задачи эпохи.
Материалы строительства
Первоначально крепость возводили из земли и дерева — это позволяло ускорить строительство в условиях военного времени. Однако уже в 1706 году началась замена земляных валов на каменные (кирпичные) конструкции. В болотистую почву вбивали тысячи свай, на которых устанавливали каменные блоки. Высота бастионов и куртин была увеличена до 12 метров.
К 1710 году бастионы со стороны Васильевского острова уже были каменными. В 1779–1785 годах часть крепости, обращённую к Неве, облицевали гранитом. Это придало сооружению монументальность и гармонировало с дворцовой панорамой столицы. Гранитная облицовка сохранилась до наших дней и стала визитной карточкой крепости.
Внутри крепости также использовались другие материалы: например, для изготовления иконостаса Петропавловского собора применяли дерево, которое затем позолотили. Шпиль собора изначально был деревянным, позже его заменили на металлический.
Инженерные особенности
При строительстве применялись передовые для того времени технологии:
- Свайное основание. Под стены крепости было забито около 40 тысяч свай. Это было необходимо из-за топкого грунта Заячьего острова.
- Двойные стены. Бастионы имели внешнюю (эскарповую) стену толщиной до 8 метров и внутреннюю (валганговую) — около 2 метров. Между ними располагались укрепления и казематы для гарнизона.
- Система канализации. Одна из первых полностью замкнутых в России, обслуживаемая механизированно с 1712 года.
- Тайные ходы. В стенах крепости существовали подземные проходы (сортии и патерны), которые служили для высадки десанта за пределы крепости и внезапного появления солдат в тылу врага.
- Толщина стен бастионов достигала 10,2 метра, что по современным стандартам считается высоким уровнем защиты.