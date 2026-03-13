Из чего сделана Петропавловская крепость?
Из чего сделана Петропавловская крепость?

Опубликовано: 13 марта 2026 13:20
Первоначально Петропавловскую крепость возводили из земли и дерева, затем постепенно заменили на каменные (кирпичные) конструкции.

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге — это уникальный архитектурный и исторический комплекс, построенный на Заячьем острове в 1703 году по приказу Петра I. Её конструкция сочетает инженерные решения, материалы и символику, отражающие амбиции основателя города и военно-стратегические задачи эпохи.

Материалы строительства

Первоначально крепость возводили из земли и дерева — это позволяло ускорить строительство в условиях военного времени. Однако уже в 1706 году началась замена земляных валов на каменные (кирпичные) конструкции. В болотистую почву вбивали тысячи свай, на которых устанавливали каменные блоки. Высота бастионов и куртин была увеличена до 12 метров.

К 1710 году бастионы со стороны Васильевского острова уже были каменными. В 1779–1785 годах часть крепости, обращённую к Неве, облицевали гранитом. Это придало сооружению монументальность и гармонировало с дворцовой панорамой столицы. Гранитная облицовка сохранилась до наших дней и стала визитной карточкой крепости.

Внутри крепости также использовались другие материалы: например, для изготовления иконостаса Петропавловского собора применяли дерево, которое затем позолотили. Шпиль собора изначально был деревянным, позже его заменили на металлический.

Инженерные особенности

При строительстве применялись передовые для того времени технологии:

  • Свайное основание. Под стены крепости было забито около 40 тысяч свай. Это было необходимо из-за топкого грунта Заячьего острова.
  • Двойные стены. Бастионы имели внешнюю (эскарповую) стену толщиной до 8 метров и внутреннюю (валганговую) — около 2 метров. Между ними располагались укрепления и казематы для гарнизона.
  • Система канализации. Одна из первых полностью замкнутых в России, обслуживаемая механизированно с 1712 года.
  • Тайные ходы. В стенах крепости существовали подземные проходы (сортии и патерны), которые служили для высадки десанта за пределы крепости и внезапного появления солдат в тылу врага.
  • Толщина стен бастионов достигала 10,2 метра, что по современным стандартам считается высоким уровнем защиты.
Пономарева Дарина
