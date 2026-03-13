Мариную шампиньоны дома всего за 30 минут: быстрый рецепт вкуснейшей закуски

Такой рецепт легко приготовить дома всего за несколько минут, а подать грибы можно и к повседневному ужину, и к праздничному столу. Рецептом поделился автор Дзен-канала Tanita Glow.

Ингредиенты:

шампиньоны — 500 г, вода — 500 мл, соль — 3 ч. л., сахар — 7 ч. л., лавровый лист — 1–2 шт., перец горошком — по вкусу, уксус — 50 г, чеснок — по вкусу, растительное масло — по вкусу.

Время приготовления блюда: 30 минут

Приготовление:

Сначала подготавливаю маринад. В кастрюлю наливаю воду, добавляю соль и сахар и ставлю на плиту. Довожу жидкость до кипения.

Когда маринад закипит, кладу лавровый лист, перец горошком и вливаю уксус. Сразу же отправляю в кастрюлю шампиньоны.

После повторного закипания варю грибы около 20 минут. За это время они становятся мягкими и хорошо пропитываются маринадом.

Затем выключаю плиту и оставляю шампиньоны остывать прямо в маринаде — так вкус получается более насыщенным.

Остывшие грибы при желании разрезаю пополам или оставляю целыми. Добавляю измельчённый чеснок и немного растительного масла.

Аккуратно перемешиваю и подаю ароматные маринованные шампиньоны как самостоятельную закуску.

