Мариную шампиньоны дома всего за 30 минут: быстрый рецепт вкуснейшей закуски

Такой рецепт легко приготовить дома всего за несколько минут, а подать грибы можно и к повседневному ужину, и к праздничному столу. Рецептом поделился автор Дзен-канала Tanita Glow.
Ингредиенты:
шампиньоны — 500 г, вода — 500 мл, соль — 3 ч. л., сахар — 7 ч. л., лавровый лист — 1–2 шт., перец горошком — по вкусу, уксус — 50 г, чеснок — по вкусу, растительное масло — по вкусу.
Время приготовления блюда: 30 минут
Приготовление:
Сначала подготавливаю маринад. В кастрюлю наливаю воду, добавляю соль и сахар и ставлю на плиту. Довожу жидкость до кипения.
Когда маринад закипит, кладу лавровый лист, перец горошком и вливаю уксус. Сразу же отправляю в кастрюлю шампиньоны.
После повторного закипания варю грибы около 20 минут. За это время они становятся мягкими и хорошо пропитываются маринадом.
Затем выключаю плиту и оставляю шампиньоны остывать прямо в маринаде — так вкус получается более насыщенным.
Остывшие грибы при желании разрезаю пополам или оставляю целыми. Добавляю измельчённый чеснок и немного растительного масла.
Аккуратно перемешиваю и подаю ароматные маринованные шампиньоны как самостоятельную закуску.
Ранее мы делились рецептом бутербродов с хурмой, чесноком и сыром.