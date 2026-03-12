Добавляю к хурме чеснок и сыр - и получаю вкуснятину: эти бутерброды удивляют всех

Иногда хочется подать к столу что-то необычное.

О праздничных бутербродах рассказала автор Дзен-канала «Рецепты от мамули». Попробуйте приготовить вкуснятину и вы.

Ингредиенты

Батон — 6 ломтиков, чеснок — 2 головки, сливочное масло — 30 г, сыр — 80 г, хурма — 1 шт., виноград без косточек — около 20 шт., оливковое или растительное масло — немного.

Приготовление

Начинаю с основы для бутербродов. Нарезаю батон на ломтики и слегка смазываю их оливковым или растительным маслом. Затем подсушиваю кусочки на сковороде до лёгкой золотистой корочки. Обычно на это уходит около трёх минут.

Теперь готовлю ароматную чесночную основу. Головки чеснока разрезаю вдоль, выкладываю на фольгу, немного солю и перчу, сверху слегка смазываю маслом.

Отправляю чеснок в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 15-20 минут.

Когда чеснок запечётся, аккуратно выдавливаю мягкие зубчики — они легко выходят из кожуры. Добавляю к ним растопленное сливочное масло и разминаю всё до состояния ароматной пасты. Эту чесночную смесь наношу на поджаренные ломтики батона.

Далее раскладываю кусочки сыра на хлеб и отправляю бутерброды в духовку при 180 градусах примерно на 5 минут, чтобы сыр слегка расплавился.

Пока сыр плавится, подготавливаю фрукты. Виноград без косточек разрезаю пополам, а хурму нарезаю аккуратными дольками.

Достаю бутерброды из духовки и выкладываю сверху виноград и кусочки хурмы.

