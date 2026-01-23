«Уходим от мелкой мозаики и классического "кабанчика"»: такая плитка будет в тренде в ближайшие 15 лет

Выбираете отделку для ремонта и хотите, чтобы интерьер оставался актуальным долгие годы? Дизайнер и председатель комиссии «Опоры России» по дизайну Андрей Радаев в интервью «Городовому» рассказал о ключевых тенденциях в мире плитки на ближайшее будущее.

В ванной: минимализм и натуральность

По словам эксперта, в санузлах уходят в прошлое некогда трендовые направления.

«Уходим от мелкой мозаики и классического "кабанчика"»

На смену им приходит крупноформатная плитка с минимальным количеством швов, вплоть до больших слэбов размером метр на три.

В фаворе фактуры, имитирующие натуральный камень, терраццо и травертин с естественными прожилками. Палитра становится теплее и ближе к природе: популярны терракота, охра, тёплый беж и глубокие оттенки зелёного.

Национальные мотивы и сложные формы

Отдельный сильный тренд — переосмысленные национальные орнаменты. «Это не лубок и не китч — а тонкие отсылки», — подчёркивает дизайнер. В моду входит плитка с графичными узорами, вдохновлёнными гжелью, русским авангардом и палитрой народных промыслов.

На кухне для фартука актуальной станет вертикальная укладка вытянутой плитки и возвращение зеллиджа — керамики с характерной неровной глазурью. Также растёт популярность сложных форм: плитки с волнистым краем и трёхмерными рельефными поверхностями.

А вот холодные серые оттенки и яркая имитация мрамора с контрастными прожилками постепенно теряют свои позиции.