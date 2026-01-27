Забыли поставить галочку — и все, квартиру продадут дистанционно: вот самый хитрый трюк мошенников, о котором молчит Росреестр

Выписка из ЕГРН — это не просто бумага, это основной документ, содержащий актуальную информацию о любой недвижимости. Однако содержимое этого реестра может таить в себе опасности, способные привести к потере права собственности.

Если игнорировать некоторые, казалось бы, незначительные отметки, можно оказаться втянутым в длительные судебные тяжбы, как это случалось даже со знаменитостями — “как, например, произошло с бывшей звездой советской эстрады — Ларисой Долиной”.

Тихий ужас: отсутствие данных собственника

На первый взгляд, отсутствие СНИЛС или адреса электронной почты в сведениях о собственнике кажется мелкой технической неточностью. Однако это не так. Отсутствие идентификационных данных повышает риски при регистрации прав.

“Без СНИЛС возможна путаница с полными тёзками — это повышает риск ошибочной привязки вашего объекта к другому человеку”.

Более того, отсутствие e-mail лишает собственника возможности получать оперативные уведомления от Росреестра, что критически важно в случае мошеннических действий. Рекомендуется заблаговременно внести в базу свой СНИЛС и актуальный адрес электронной почты.

Кадастровый номер: когда несоответствие кричит об ошибке

Серьезным поводом для беспокойства является несоответствие кадастрового номера. Если номер объекта в выписке отличается от того, что указан в правоустанавливающих документах, “Вот это уже плохо!”.

Такое несоответствие, особенно если имеет место “задвоение номера”, создает огромные риски при попытке зарегистрировать последующие сделки.

В подобной ситуации следует незамедлительно обращаться в Росреестр для исправления технической ошибки, которая может парализовать любые юридические действия с объектом.

Обременения: внезапный залог и арест

Наиболее тревожной является отметка об ограничениях прав или обременении — аресте, залоге и прочем.

“Иногда о задолженностях или аресте собственник узнаёт только из выписки”.

Эта информация часто выявляет скрытые проблемы, о которых владелец не подозревал. Особенно опасна ситуация, когда недвижимость в собстенности с супругом, а в выписке внезапно появляется залог без соответствующего нотариально заверенного согласия.

В таком случае необходимо срочно оспаривать сделку и привлекать юриста. Регулярная проверка этого раздела — залог своевременного обнаружения проблемы.

Электронная регистрация: несанкционированное разрешение

Следует насторожиться, если в выписке появилась отметка о возможности регистрации сделок на основании электронных документов, если собственник такого согласия не давал.

“Пока метка стоит, сделку с вашей недвижимостью могут зарегистрировать дистанционно — это распространённая схема мошенников”.

Это прямой путь к тому, что квартиру могут продать без ведома и согласия владельца. При обнаружении такой отметки необходимо сообщить в Росреестр немедленно, чтобы избежать потери имущества.

Возражения: кто оспаривает ваше право?

Последним, но не менее важным маркером опасности является отметка о наличии возражений в отношении зарегистрированного права. Это означает, что “кто-то может обратиться в суд с иском об оспаривании вашего права”.

В таком случае владелец вправе узнать в Росреестре, кто именно подал заявление о возражениях.

Наличие такой записи делает любую предстоящую сделку с объектом крайне уязвимой для последующей отмены. Регулярная проверка выписки — ежегодно или непосредственно перед совершением сделки — остается лучшей юридической защитой.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.