После таких хачапури любой магазинный пирог кажется пустышкой: слоёная вкуснятина
Невероятно хрустящие, слоистые и ароматные, они получаются настолько удачными, что после первой партии всегда просят добавки. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашняя кулинария".
Ингредиенты:
- молоко — пол стакана,
- кефир — пол стакана,
- дрожжи — 1 ч. л.,
- сахар — 1 ст. л.,
- соль — 0,5 ч. л.,
- яйца — 2 шт.,
- мука — 3 стакана
- творог — 100 г,
- сыр — 200 г,
- зелёный лук — 50 г.
Приготовление
В миске смешиваю тёплое молоко, кефир, дрожжи, сахар и немного муки, оставляю на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались. Затем добавляю яйца, соль, растительное масло и постепенно ввожу муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Оставляю тесто отдыхать на 20-30 минут, за это время оно становится более послушным и воздушным.
Для начинки смешиваю тёртый сыр, творог и мелко нарезанный зелёный лук — получается ароматная, сочная и очень насыщенная масса.
Готовое тесто делю на 4 части и формирую из них колобки. Каждый шар тонко раскатываю, затем смазываю растопленным сливочным маслом. Все 4 пласта складываю друг на друга, тщательно промазывая каждый слой маслом.
Равномерно распределяю начинку по всей поверхности заготовки, затем аккуратно сворачиваю рулетом, а после — закручиваю в улитку. Оставляю заготовку ещё на 20 минут, чтобы тесто отдохнуло, затем слегка раскатываю.
Смазываю поверхность взбитым желтком с молоком и отправляю в духовку при 180 °C примерно на 30 минут до румяной золотистой корочки.
Примерное время приготовления: 1 час 20 минут
Автор "Городового", который приготовил лепёшку, отметил, что эти хачапури получаются особенно вкусными тёплыми, когда слои ещё хрустящие, а сыр внутри остаётся мягким и тянущимся.
