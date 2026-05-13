После таких хачапури любой магазинный пирог кажется пустышкой: слоёная вкуснятина

Опубликовано: 13 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Это те самые хачапури, которые исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть.

Невероятно хрустящие, слоистые и ароматные, они получаются настолько удачными, что после первой партии всегда просят добавки. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашняя кулинария".

Ингредиенты:

  • молоко — пол стакана,
  • кефир — пол стакана,
  • дрожжи — 1 ч. л.,
  • сахар — 1 ст. л.,
  • соль — 0,5 ч. л.,
  • яйца — 2 шт.,
  • мука — 3 стакана
  • творог — 100 г,
  • сыр — 200 г,
  • зелёный лук — 50 г.

Приготовление

В миске смешиваю тёплое молоко, кефир, дрожжи, сахар и немного муки, оставляю на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались. Затем добавляю яйца, соль, растительное масло и постепенно ввожу муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Оставляю тесто отдыхать на 20-30 минут, за это время оно становится более послушным и воздушным.

Для начинки смешиваю тёртый сыр, творог и мелко нарезанный зелёный лук — получается ароматная, сочная и очень насыщенная масса.

Готовое тесто делю на 4 части и формирую из них колобки. Каждый шар тонко раскатываю, затем смазываю растопленным сливочным маслом. Все 4 пласта складываю друг на друга, тщательно промазывая каждый слой маслом.

Равномерно распределяю начинку по всей поверхности заготовки, затем аккуратно сворачиваю рулетом, а после — закручиваю в улитку. Оставляю заготовку ещё на 20 минут, чтобы тесто отдохнуло, затем слегка раскатываю.

Смазываю поверхность взбитым желтком с молоком и отправляю в духовку при 180 °C примерно на 30 минут до румяной золотистой корочки.

Примерное время приготовления: 1 час 20 минут

Автор "Городового", который приготовил лепёшку, отметил, что эти хачапури получаются особенно вкусными тёплыми, когда слои ещё хрустящие, а сыр внутри остаётся мягким и тянущимся.

