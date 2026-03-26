Не сгущенка и не сахар: смешиваю эти 2 ингредиента – получаю вкуснейшее мороженое за 5 минут

Даже сладкие и вкусные десерты могут быть низкокалорийными, а для их приготовления вам потребуется всего несколько минут. Одним из таких рецептов поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- сливки 33% – 400 мл;
- темный шоколад (от 60% какао) – 120 г.
Для украшения можно использовать листочки свежей мяты, цедру апельсина, свежие ягоды или кокосовую стружку – но это по желанию. Некоторые идут еще дальше и добавляют к сливкам ваниль, кардамон, молотый кофе или морскую соль.
Способ приготовления
Разломите шоколад на кусочки и положите их в глубокую емкость. Добавьте 100 мл сливок и начинайте прогревать ингредиенты на водяной бане или в микроволновке. Шоколад должен полностью раствориться в сливках. Когда вы получите однородную массу, чуть остудите ее и постепенно вливайте оставшиеся сливки. После 100 мл сливок хорошо перемешайте мороженое, затем начинайте вводить новую порцию – и так до конца.
Накройте емкость пищевой пленкой и поставьте ее в холодильник на 2 часа. Затем можно сформировать шарики из мороженого или выложить его ложкой.
Лайфхак: если вы замените шоколад банановым или персиковым пюре, то сможете сделать полезное мороженое для ребенка.
