Шоколадный чизкейк за 15 минут: нежный и сочный десерт на скорую руку – проще не бывает

Чизкейк – торт с нежной кремовой текстурой и шоколадным вкусом. Благодаря выпеканию десерт получится идеальным – нежным, бархатным и ароматным. Рецептом поделилась старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- печенье «Орео» – 24 шт.;
- какао-порошок без сахара – 60 г;
- йогурт – 480 г;
- крем-сыр – 680 г;
- сливочное масло – 60 г;
- сахар – 150 г;
- ванильный экстракт – 2 ч. л.
Также нужны разъемная форма для выпечки диаметром 22 см для чизкейка и еще одна форма – для воды, которая будет стоять в духовке уровнем ниже. Такая водяная баня не даст десерту пересохнуть.
Способ приготовления
Заранее разогрейте духовку до 180 °C.
Сливочное масло растопите, печенье измельчите в блендере и все перемешайте. Выложите массу в форму и выровняйте.
Крем-сыр, йогурт, какао-порошок, сахар и ванильный экстракт взбейте до достижения однородной консистенции. Эту массу выложите на измельченное печенье и выровняйте.
Важно: все ингредиенты должны быть комнатной температуры, что обеспечит идеальное соединение.
Форму с чизкейком положите на средний уровень в духовке, а форму с водой – ниже. Запекайте десерт 30 минут и вытащите форму из духовки. Как только чизкейк чуть остынет, уберите стенки формы и положите десерт в холодильник минимум на 2 часа.
Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт жареных баклажанов с перцами и помидорами.