Новости по теме
Восхитительный ленивый медовик: без лишних хлопот и раскатки коржей – просто и очень вкусно Полезное
Пропавшая на 5 лет женщина найдена среди мусора в захламлённой квартире петербургской пенсионерки Город
2 ст. ложки в грунт – и рассада крепче оловянных солдатиков: не труха, а бриллиант чистой воды Полезное
Забудьте про сухость: начиняю картошку салом — и получаю сочную вкуснятину Полезное
Тихая революция в уборке Петербурга: новые мусоровозы покоряют узкие улочки исторического центра Город
Шоколадный чизкейк за 15 минут: нежный и сочный десерт на скорую руку – проще не бывает

Опубликовано: 25 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Рецепт шоколадного чизкейка из простых ингредиентов

Чизкейк – торт с нежной кремовой текстурой и шоколадным вкусом. Благодаря выпеканию десерт получится идеальным – нежным, бархатным и ароматным. Рецептом поделилась старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • печенье «Орео» – 24 шт.;
  • какао-порошок без сахара – 60 г;
  • йогурт – 480 г;
  • крем-сыр – 680 г;
  • сливочное масло – 60 г;
  • сахар – 150 г;
  • ванильный экстракт – 2 ч. л.

Также нужны разъемная форма для выпечки диаметром 22 см для чизкейка и еще одна форма – для воды, которая будет стоять в духовке уровнем ниже. Такая водяная баня не даст десерту пересохнуть.

Способ приготовления

Заранее разогрейте духовку до 180 °C.

Сливочное масло растопите, печенье измельчите в блендере и все перемешайте. Выложите массу в форму и выровняйте.

Крем-сыр, йогурт, какао-порошок, сахар и ванильный экстракт взбейте до достижения однородной консистенции. Эту массу выложите на измельченное печенье и выровняйте.

Важно: все ингредиенты должны быть комнатной температуры, что обеспечит идеальное соединение.

Форму с чизкейком положите на средний уровень в духовке, а форму с водой – ниже. Запекайте десерт 30 минут и вытащите форму из духовки. Как только чизкейк чуть остынет, уберите стенки формы и положите десерт в холодильник минимум на 2 часа.

Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт жареных баклажанов с перцами и помидорами.

Автор:
Татьяна Идулбаева
