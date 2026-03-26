Пропавшая на 5 лет женщина найдена среди мусора в захламлённой квартире петербургской пенсионерки

В квартире на проспекте Наставников в Красногвардейском районе Петербурга, заваленной хламом и где недавно обнаружили тело пожилой женщины, нашли её 47-летнюю дочь, числившуюся пропавшей без вести на протяжении пяти лет. Об этом сообщил источник 78.ru.
В помещении приступили к уборке мусора, и среди него соседи заметили давно пропавшую женщину. По имеющимся данным, её доставили в больницу.
Другие жильцы
В квартире также зарегистрированы 54-летний мужчина и 24-летний парень, но их местонахождение остаётся неизвестным.
По словам соседей, квартиру приобрели лет десять назад. Дочь иногда выходила, выгуливала кошку на поводке, потом исчезла. Женщина выглядела аккуратно, но избегала общения.
Некоторые утверждают, что она не появлялась на улице год назад или даже раньше, а квартира стала такой забитой, что выйти было невозможно. Мусор разбирают уже три дня, но объём работ огромен.