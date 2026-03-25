Городовой / Полезное / 2 ст. ложки в грунт – и рассада крепче оловянных солдатиков: не труха, а бриллиант чистой воды
2 ст. ложки в грунт – и рассада крепче оловянных солдатиков: не труха, а бриллиант чистой воды

Опубликовано: 25 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
Народное средство для укрепления рассады

Подготовка посевного материала овощных культур является лишь начальным этапом долгого пути. Важно также обеспечить получение здоровой рассады, пригодной для последующей пересадки в открытый грунт. Залогом успешного выращивания крепких растений служат своевременные подкормки, которые следует начинать уже на стадии посева.

Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась методом удобрения рассадного грунта без использования химии. По словам эксперта, эффективным средством является лавровый лист.

Эффективность лаврового листа обусловлена высоким содержанием дубильных веществ и эфирных масел, которые не только обогащают грунт необходимыми элементами, но и предотвращают развитие плесневых грибков.

Применение лаврушки совсем простое. Достаточно измельчить лист до состояния порошка и тщательно перемешать с рассадным грунтом из расчета две столовые ложки на десять литров почвы.

Такой подход способствует не только дружному прорастанию семян, но и росту крепкой, словно оловянные солдатики, рассады.

Автор:
Ксения Сафрыгина
