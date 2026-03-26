Восхитительный ленивый медовик: без лишних хлопот и раскатки коржей – просто и очень вкусно

Автор блога "Крафтология" (18+) поделилась простым рецептом ленивого медовика, который не требует раскатки коржей. Пористый бисквит и нежный крем не оставят равнодушными даже капризных гурманов. Такой десерт затмит любые торты и идеально подойдет как для праздничного, так и повседневного чаепития.

Что потребуется:

мед – 90 граммов для теста и 50 граммов для сиропа;

сливочное масло – 100 граммов;

сода – 4 грамма;

яйцо – 2 шт.;

сахар – 100 граммов для теста и 100 граммов для крема;

мука – 180 граммов;

отвешенная сметана – 600 граммов;

сливки 33% – 200 граммов;

теплая вода – 50 миллилитров.

Как приготовить:

В первую очередь нужно смешать мед и сливочное масло, вскипятить, всыпать соду и все тщательно перемешать. Яйца взбить с сахаром до состояния белой пышной массы и полного растворения сахара.

Сначала добавить к меду 90 граммов муки и половину яичной смеси. Перемешать. Ввести оставшиеся 90 граммов муки и другую половину яичной смеси. Перемешать до однородности.

Перелить тесто в два кольца диаметром 16 сантиметров. Выпекать бисквиты в духовке при 170 градусах в течение 20-25 минут. Дать им остыть.

Тем временем взбить сливки до устойчивых пиков. Холодную отвешенную сметану смешать с сахаром и все аккуратно перемешать со взбитыми сливками.

Каждый бисквит разрезать на 2 или 3 части, в зависимости от опыта и навыков. Крышечки срезать, оставив крошку для обсыпки. Каждый слой бисквита пропитать медовым сиропом. Для его приготовления достаточно развести 50 граммов меда в 50 миллилитрах теплой воды.

Теперь можно приступить к сборке торта: сначала выложить пропитанный бисквит, затем крем, потом снова пропитанный бисквит и крем. Так слой за слоем. Готовый медовик смазать кремом и обсыпать крошкой. Убрать в холодильник на 8 часов для стабилизации. Такой медовик считается "ленивым", так как не требует утомительной раскатки коржей.

Обратите внимание, что в рецепте используется отвешенная сметана. Это сметана, из которой удалена лишняя влага и сыворотка. В результате крем получается густым и стабильным: не растекается и не впитывается в сам медовик. Вес отвешенной сметаны всегда меньше, чем обычной.

Как отвесить сметану:

Для этого нужно взять марлю в 2-3 слоя, уложить ее в сито, поставить его на глубокую миску и отправить в сито сметану. Важно, чтобы дно сита не касалось сыворотки, которая будет стекать со сметаны. Плотно завязать концы марли узлом, накрыть все пакетом и поставить в холодильник на 12 часов или даже на сутки. Затем аккуратно переложить сметану в чистую миску, а сыворотку слить.

Ранее мы поделились рецептом пышного бисквита с вкусным пломбирным кремом.