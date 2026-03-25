Тихая революция в уборке Петербурга: новые мусоровозы покоряют узкие улочки исторического центра

На выставке «Экология большого города» в Санкт-Петербурге продемонстрировали новую серию мусоровозов, специально приспособленных для исторических кварталов и узких проездов.
Кирилл Соловейчик, руководитель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности, сообщил, что тестирование тихой техники в городских условиях начнется сразу по окончании экспозиции.
Посетителям показали модели тихих мусоровозов на газомоторном топливе и компактные электромусоровозы вместе с зарядными станциями.
По словам представителя властей, внедрение таких инноваций поможет городу сэкономить миллионы рублей за счет оптимизации логистики.
Эти машины вмещают до 10 куб. м мусора, что обеспечивает высокую маневренность в центре города.
Ключевые преимущества — экологичные моторы на газе и электричестве, которые уменьшают шум и вредные выбросы, идеально подходя для жилых зон и объектов культурного наследия.
Особое внимание привлек мусоровоз с мобильной перегрузочной платформой от компании «Альфанорд»: он позволяет напрямую перебрасывать отходы из малых машин в крупногабаритный транспорт для дальнейшей перевозки.