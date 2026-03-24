Добавьте к баклажанам эти два овоща – и на сковородку: вкуснее мяса – сочный ужин за несколько минут

Жареные баклажаны с перцем и помидорами – не закуска на скорую руку, а полноценный ужин. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- баклажан – 1 шт.;
- зеленый перец – 4 шт.;
- чеснок – 4 зубчика;
- помидоры – 6 шт.;
- оливковое масло;
- перец;
- паприка;
- соль.
Рецепт можно варьировать – попробуйте, например, добавить вареную фасоль, сыр, тмин или корицу.
Способ приготовления
Нарежьте баклажаны длинными тончайшими пластинами, посолите их и оставьте на 10 минут – за это время излишки влаги и неприятный привкус исчезнут. Без такой подготовительной процедуры блюдо выйдет горьким и маслянистым.
Разогрейте на сковороде оливковое масло и добавьте ломтики баклажанов. После первичной обжарки положите их на бумажные полотенца или салфетки, которые впитают излишки жира.
Затем в освободившейся обжарьте мелко нарезанные острый перец и чеснок, а через 1 минуту – кубики помидоров.
Добавьте на сковороду паприку, свежемолотый перец, несколько столовых ложек воды – и посолите. Тушите овощи под крышкой на минимальном огне 15-18 минут. После этого верните на сковородку баклажаны и пару минут обжарьте все ингредиенты.
Подавать блюдо можно с обычным хлебом или с рисом. Можно использовать его как гарнир к рыбе или мясу.
