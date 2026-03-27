Сочный домашний бургер из курицы за 20 минут: гости будут в восторге, о доставках можно забыть

Опубликовано: 27 марта 2026 23:01
 Проверено редакцией
Когда гости уже на пороге, можно быстро приготовить вкуснейшие бургеры.

Рецептом домашних бургеров с хрустящей курицей поделился автор Дзен-канала "Домашняя палитра вкуса".

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г, лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, горчица — 1 ст. л., яйцо — 1 шт., панировочные сухари — 2-3 ст. л., соль, перец, булочки — 3 шт., салат, помидор, маринованные огурцы,

Для соуса: йогурт/майонез — 2 ст. л., кетчуп — 1 ч. л., лимонный сок, паприка

Приготовление

Нарезаю или пропускаю через мясорубку куриное филе. Можно взять готовый фарш.

Смешиваю мясо, лук, чеснок, яйцо, панировочные сухари, соль и перец. Перемешиваю аккуратно, чтобы котлеты остались нежными. Формирую 3 котлеты чуть больше булочек.

Разогреваю сковороду с маслом и жарю котлеты по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Булочки разрезаю, поджариваю срезы до хруста.

Быстро готовлю соус: смешиваю йогурт/майонез, кетчуп, лимонный сок и паприку.

Собираю бургер: булочка — салат — котлета — помидор — огурец — соус — верх булочки. Подаю сразу.

Примерное время приготовления: 15 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить закуску из морковки по-корейски.

Автор:
Александр Асташкин
