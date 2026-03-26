Кидаю в блендер морковку по-корейски и получаю вкусную закуску: лучше, чем в ресторане

Эта закуска получается нежной, пикантной и очень ароматной. Рецептом рулетиков поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты
плавленый сыр в пластинках — 10-12 шт., морковь по-корейски — 200 г, яйца варёные — 2-3 шт., сметана или майонез — 1 ст. л., горчица — 1/2 ч. л., укроп — 1 пучок, чеснок — по желанию 1-2 зубчика
Приготовление
Сначала я перекладываю корейскую морковь в блендер. Добавляю варёные яйца, сметану или майонез и немного горчицы. При желании добавляю чеснок для более яркого вкуса.
Измельчаю всё до однородной массы — начинка получается нежной и удобной для намазывания.
Зелень укропа мелко рублю. Каждую пластинку плавленого сыра выкладываю на укроп, сверху добавляю начинку. Аккуратно сворачиваю в плотные рулетики.
Готовые рулетики выкладываю на тарелку.
Примерное время приготовления: 10-15 минут.
