Духовку включать не придется: готовим десерт "Фруктовый пир" без выпечки и желатина – нежный и вкусный

Просто тает во рту

Кулинарный блогер Оксана Пашко поделилась рецептом нежного десерта "Фруктовый рай" без выпечки и желатина. Готовится довольно просто. Получается легким и вкусным: в нем идеально сочетается фруктовый, сливочный и ягодный слои. Такой десерт идеально подойдет и для праздничного стола, и для повседневного чаепития, особенно весной и летом, когда хочется чего-то освежающего, а не "тяжелого".

Что потребуется на форму диаметром 26 сантиметров и объемом 2 литра

Для апельсинового слоя:

апельсиновый сок – 650 миллилитров;

сахар – 4 столовые ложки;

крахмал – 6 столовых ложек с большой горкой.

Для сливочного слоя:

молоко – 1 литр;

сахар – 150 граммов;

мука – 3 столовые ложки с большой горкой;

ванильный сахар – 10 граммов;

крахмал – 3 столовые ложки с большой горкой.

Для ягодного слоя:

замороженные или свежие ягоды – 350 граммов;

вода – 300 миллилитров;

сахарный песок – 100 граммов;

мука – 3 столовые ложки с большой горкой;

крахмал – 2 столовые ложки с большой горкой.

Как приготовить:

В первую очередь следует налить в сотейник апельсиновый сок, всыпать сахар и крахмал. Все перемешать. Сотейник поставить на огонь чуть меньше среднего, постоянно перемешивать смесь венчиком, чтобы не было комочков. Как только пудинг закипит, его нужно поварить еще 1 минуту, а после снять с плиты и сразу же вылить в форму. Оставить до остывания.

Тем временем в сотейник неободимо налить молоко, всыпать сахар, муку, крахмал и ванильный сахар. Все перемешать. Поставить на огонь чуть меньше среднего, постоянно перемешивать венчиком, чтобы не было комочков. Как только смесь закипит, варить еще 1 минуту, чтобы мука и крахмал хорошо заварились. Горячий молочный пудинг снять с огня и сразу же аккуратно вылить на застывший апельсиновый слой. Оставить до остывания.

В миску насыпать ягоды и пюрировать их погружным блендером. Ягодное пюре пропустить через сито, чтобы избавиться от косточек. К подготовленным ягодам добавить воду, муку, сахар и крахмал. Все перемешать и варить на огне меньше среднего, постоянно перемешивая. После закипания варить еще 1 минуту. Горячий пудинг вылить на остывший молочный слой. Разровнять все по форме.

Десерт оставить остывать, а после убрать в холодильник на 6 часов, накрыв пищевой пленкой или крышкой. По истечении времени достать десерт из холодильника, подождать 10 минут и аккуратно отделить его от стенок формы руками. Сверху уложить плоское блюдо и перевернуть на него десерт. Немного потрясти его вместе с блюдом, чтобы хорошо отошел. Аккуратно снять форму с десерта и подать его к столу.

