Петербург создает будущее: зеленые светофоры и свободные парковки в одном приложении

В Санкт-Петербурге запускают инновационную интеллектуальную транспортную систему: она информирует водителей о светофорах с зеленым сигналом и при расчете маршрутов учитывает наличие свободных парковок.
Об этом заявили в пресс-службе комитета по транспорту.
Подразделение Комтранса — СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» — продемонстрировало разработки на IX конференции и выставке «ИТС регионам» в Туле.
Мероприятие Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта», проведенное с участием федеральных ведомств, привлекло свыше 400 специалистов из 47 субъектов РФ.
Участники рассмотрели, как интеллектуальные транспортные системы повышают эффективность национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На форуме был показан петербургский опыт формирования и совершенствования Единой платформы управления транспортной системой (ЕПУТС).
Проект ведется в составе региональной инициативы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Цель — добиться ощутимых результатов от цифровизации. Этот подход высоко оценили в Федеральном дорожном агентстве, а Росавтодор включил его в число ведущих практик России.