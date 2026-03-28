Как в Петербурге прошел первый российский конкурс красоты: «Вечер в Спа» в Михайловском манеже

Опубликовано: 28 марта 2026 00:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Гид рассказала о первом конкурсе красоты в Петербурге

7 декабря 1901 года - знаменательная дата в истории Санкт-Петербурга. А все потому, что именно в этот день здесь состоялся первый в России конкурс красоты. Мероприятие, которое прошло в здании Михайловского манежа, получило название «Вечер в Спа». О том, как прошел первый конкурс красоты, рассказала автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу" гид Валерия.

Прежде всего объясним название мероприятия. Спа - это бельгийский курорт, где в XIX веке проводились модные светские развлечения и балы, поэтому и российский конкурс назвали с отсылкой на европейскую культуру. Вечер проводился с благотворительной целью: вырученные средства планировалось пустить на поддержку общественных инициатив. На вечере не только выбирали самую красивую даму города, но и наслаждались выступлениями артистов.

Сами участницы награждались дорогими призами. Так, победительница получила бриллиантовую брошь. Девушка, занявшая второе место - браслет с бриллиантами, а дама, замкнувшая тройку лидеров - золотую медаль. Посетить мероприятие мог не каждый петербуржец, поскольку вход стоил немалых денег: обычный билет отдавали за пять рублей, место в ложе - за тридцать рублей. Такие траты могли себе позволить лишь представители состоятельных семей, чиновники, военные и артисты - они и стали основной аудиторией первого в истории России конкурса красоты. В состав жюри входили художники, журналисты и представители театральной среды, а чтобы избежать обвинений в предвзятости, оценка участниц проводилась анонимно - без указания фамилий.

Такие мероприятия набирали популярность в Европе, и Петербург охотно перенимал модные западные развлечения.

"Первый конкурс красоты в Михайловском манеже стал одним из ярких эпизодов этой блестящей городской жизни - своеобразным предвестником будущих конкурсов красоты, которые спустя десятилетия станут привычными по всему миру", - рассуждает гид Валерия.

Ранее "Городовой" рассказывал, где проводятся экскурсии по крышам в Санкт-Петербурге.

Автор:
Анна Леонова
