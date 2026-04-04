Розам весной — обязательно: смешали 1:2 — марсонина не подступится, листья как изумруд, без единого пятна
Розам весной — обязательно: смешали 1:2 — марсонина не подступится, листья как изумруд, без единого пятна

Опубликовано: 4 апреля 2026 02:18
 Проверено редакцией
Legion-Media
Чем обработать розу от черной пятнистости 

Весной, когда розы трогаются в рост и набухают первые бутоны, они становятся особенно уязвимы для грибковых заболеваний. Одно из самых распространённых — чёрная пятнистость, или марсонина. Споры грибка Marssonina rosae активно размножаются во влажную и тёплую погоду, когда почва уже прогрелась, а воздух влажный.

Заболевание легко узнать по крупным чёрным пятнам на листьях. Поражённые листья опадают. Грибок редко уничтожает куст, но сильно ослабляет его, делая уязвимым для вредителей и других инфекций. Цветение становится скудным, а в жару куст может и вовсе погибнуть.

Как предотвратить появление грибка

Садоводы назвали натуральное средство, которое эффективно борется с грибком и безопасно для растений. Спасет королеву сада обычное молоко.

  • Смешайте 1 часть молока с 2 частями воды;
  • Перелейте в пульверизатор.
  • Опрыскайте розы.

Процедуру повторяют раз в неделю, слегка покрывая листья, но не заливая их. Молоко под действием солнечного света выделяет вещества, токсичные для спор грибка, и образует на листьях тонкую плёнку, которая не даёт спорам закрепляться.

Лучшее время для опрыскивания — утро, чтобы листья успели высохнуть. Днём, в жару, молоко может дать резкий кислый запах. К ночи листья должны успеть полностью просохнуть, иначе можно привлечь слизней.

Меры профилактики

  • Убирайте опавшие листья и мусор вокруг кустов — именно в них зимуют споры грибка.
  • Мульчируйте почву вокруг роз компостом или корой. Это снижает риск заражения, особенно во время дождя.
  • Регулярно осматривайте кусты. При первых признаках чёрной пятнистости удалите поражённые листья, а затем обработайте растение молочным раствором.

При своевременной обработке молоко помогает предотвратить развитие болезни или остановить её на ранней стадии. Розы остаются здоровыми и радуют обильным цветением, уверяет садовод.

Ранее Городовой рассказал, чем стимулировать цветение розы.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
