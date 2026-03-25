Розам после схода снега - первым делом: Отблагодарят взрывным цветением

Советы по подкормке роз от цветоводов.

Не каждый дачник знает, что нужно дать цветам после схода снега на участке. Особенно питание необходимо розам, они истратили за зиму запас питательных веществ.

На канале "Моя дача. Сад и огород" рассказывают, чем подкормить розы и другие цветы весной, это - обязательное действие.

Для приготовления состава необходимы такие ингредиенты:

1 л тёплой воды;

1 ст. л. сахарного песка;

10 г "живых" прессованных дрожжей.

Приготовление состава для роз и других цветов

Первое, что необходимо сделать, - отправить дрожжи в тёплую воду и тщательно перемешать. Важно, чтобы не осталось кусочков дрожжей, нужно получить однородную жидкость.

Добавить к воде с дрожжами сахар, он запустит процесс брожения и активирует содержащиеся в дрожжах полезные вещества.

Перемешали состав после добавления сахара и оставили его на 2 часа, за это время на поверхности должна появиться пенная "шапочка".

Мы получили концентрированный состав для подкормки. В чистом виде его под цветы вносить нельзя, вы можете сжечь корни растений.

Разводим его 5 частями воды и только потом используем для полива роз и других садовых цветов.

Первый полив можно производить сразу после схода снега, именно сейчас цветам нужно дополнительное питание после зимы, это поможет им "проснуться" и пуститься в активный рост.

Далее вносить дрожжевую подкормку рекомендуется 1 раз в 2 недели и продолжать весь тёплый сезон. Так ваши цветы смогут покрыться буйной зеленью, нарастить новые побеги и красивые бутоны, которые будут радовать вас до самых холодов.

Ранее издание "Городовой рассказывало, как можно приготовить натуральный стимулятор роста для черенков.