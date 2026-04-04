3 пшика на волосы – и чистота гарантирована надолго: эффект сухого шампуня
3 пшика на волосы – и чистота гарантирована надолго: эффект сухого шампуня

Опубликовано: 4 апреля 2026 02:43
 Проверено редакцией
Как освежить волосы без мытья головы

Здоровые и ухоженные волосы являются индикатором общего благополучия. Мы все стремимся поддерживать их естественную красоту. Однако в условиях повышенных температур поддержание свежести волос может быть затруднительным. В подобной ситуации может быть полезен один простой, но эффективный метод: применение обычного дезодоранта.

Дезодорант может выступать в роли сухого шампуня, придавая волосам дополнительный объем, пишет эксперт по красоте Алина Львова. В случае отсутствия возможности полноценного мытья головы, можно аккуратно нанести небольшое количество дезодоранта в форме спрея. Этот подход особенно актуален в летний период, когда повышенная температура способствует более быстрому загрязнению волос.

Состав дезодорантов включает такие компоненты, как тальк, глина или рисовая мука, которые эффективно абсорбируют кожный жир, способствуя сохранению чистоты волос на более длительный срок. Рекомендуется использовать дезодорант умеренно и предварительно провести тест на небольшом участке волос. Желаем вам всегда оставаться привлекательными и заботиться о своих волосах!

Ранее мы рассказали, какие ошибки допускают родители выпускников.

Автор:
Ксения Сафрыгина
