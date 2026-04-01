"Не сдашь – не поступишь": психолог рассказал о главных ошибках родителей выпускников – так делать не стоит

Как помочь ребенку в период экзаменов

Экзаменационный период – это большой стресс не только для учащихся, но и для их родителей, которые нередко совершают ошибки, стремясь к лучшему результату, но добиваясь обратного эффекта. Психолог Алиса Курамшина выделила наиболее типичные ошибки, допускаемые родителями выпускников, и предложила рекомендации по их предотвращению.

Главные ошибки родителей

В стремлении поддержать своих детей родители часто совершают ошибки из-за недостаточного понимания правильной стратегии поведения. В частности, часто используемая фраза «Если не сдашь, никуда не поступишь!» по мнению психолога, лишь усиливает тревожность у ребенка, не стимулируя при этом его к более усердной подготовке.

Также не рекомендуется сравнивать ребенка с другими, используя фразы типа «Даша уже все повторила!» Подобные высказывания лишь усугубляют ситуацию и не способствуют формированию у ребенка желания к обучению. В лучшем случае это приведет к замыканию ребенка в себе и его уходу в социальные сети.

Родители нередко берут на себя чрезмерную ответственность. Однако, чем больше усилий они прикладывают за ребенка, тем меньше у него остается собственной мотивации.

Как помочь ребенку

Необходимо преодолеть гиперопеку и предоставить ребенку возможность действовать самостоятельно, при этом не отказывая в поддержке, если она потребуется.

Психолог рекомендует родителям донести до ребенка, что экзамен не является критическим событием. Можно привести личные примеры из собственного опыта. Не стесняйтесь поделиться с ребенком тем, что вы в свое время сталкивались с неудачами на зачетах или экзаменах, и наглядно продемонстрировать, что это не повлияло на вашу дальнейшую жизнь.

Для подростка важно не просто услышать наставление, а убедиться, что жизнь значительно шире, чем просто экзамены.

«Метафоры демонстрируют высокую эффективность. Я часто говорю детям: «Экзамен — это не конец жизни. Это всего лишь промежуточная точка на пути. Если вы пропустите один автобус, обязательно будет следующий», — отметила психолог.

