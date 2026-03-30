"Камчатская Швейцария": как живут люди в жерле потухшего вулкана – здесь даже в -47°С настоящий рай

Путешествие по заповедным уголкам России

Вам доводилось бывать в российских регионах, где население искренне не понимает необходимость заготовки дров на зиму? Представляем вашему вниманию Эссо — уникальное и очень комфортабельное поселение на Камчатке.

Это поселение, именуемое "Камчатской Швейцарией", расположено в кратере потухшего вулкана, что обеспечивает его защиту от океанских ветров.

Здесь наблюдается эффект "дождевой тени", характеризующийся низким уровнем осадков и обильным солнечным светом. По словам местных жителей, даже при температуре минус 47 градусов по Цельсию мороз переносится легко благодаря сухости воздуха.

В советское время геологи пробурили здесь скважины, что привело к выходу термальной воды с температурой около 70 градусов Цельсия. Эта бесплатная энергия используется для отопления жилых домов, школы и даже теплиц, где выращивают огурцы стоимостью 600 рублей за килограмм.

Благодаря геотермальному теплу зима в Эссо проявляется необычно.

Снежный покров сохраняется на земле в течение нескольких недель, однако на дорожках можно наблюдать лужи, а также велосипедистов и детей без головных уборов даже в середине декабря.

Тем не менее, Эссо имеет и свои особенности — не каждый сможет адаптироваться к местным условиям. Количество магазинов ограничено, развлекательных заведений практически нет, а к простоте местного быта необходимо привыкать, особенно тем, кто ранее проживал в городской среде.

Однако человеческое тепло и геотермальные источники делают это место необыкновенно привлекательным.

