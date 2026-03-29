Монастырь XIII века, остановивший хана Батыя, и загадочные пещеры – что посмотреть на Рязанской земле

На территории Рязанской области расположено более десяти искусственных подземных сооружений. Одна из древнейших пещер Рязанщины, овеянная многочисленными легендами, находится в непосредственной близости от Иоанно-Богословского монастыря в селе Пощупово.

Монастырь

Иоанно-Богословский мужской монастырь, расположенный в 25 км от Рязани на правом берегу реки Оки.

Согласно историческим преданиям, монастырь существовал уже в XIII веке. В его стенах хранилась чудотворная икона Иоанна Богослова, созданная в Константинополе.

В 1237 году, в период разорения Рязанской земли ханом Батыем, обитель осталась нетронутой. Приближаясь со своим войском к монастырю, Батый был поражен видением Иоанна Богослова, вставшего на защиту святыни. Изменив свое намерение, Батый с благоговением прикрепил к чудотворной иконе свою золотую охранную печать и мирно удалился.

Расцвет монастыря в XIX веке неразрывно связан с деятельностью Д.И. Хлудова — потомственного почетного гражданина, купца первой гильдии. В 1860 году он приобрел загородное имение неподалеку от обители.

На средства Хлудова осуществляется реконструкция или возведение многочисленных монастырских сооружений. В частности, к началу XX века на территории обители функционировали странноприимный дом для паломников, школа для детей села Пощупово и богодельня для малоимущих престарелых лиц.

В 1930 году насельники монастыря, включая престарелого настоятеля архимандрита Зосиму (Мусатова), были арестованы и приговорены к различным срокам ссылки в Казахстан. Сам монастырь был закрыт и упразднен. Перед закрытием из обители исчез древний чудотворный образ апостола Иоанна Богослова, и с тех пор местонахождение иконы остается неизвестным.

В советский период на территории монастыря последовательно располагались детская колония, а затем склады МВД. В 1988 году Иоанно-Богословский монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. В настоящее время настоятелем Свято-Иоанно-Богословского монастыря является управляющий Рязанской епархией митрополит Марк (Головков).

Пещера

Культовая пещера расположена на территории Иоанно-Богословского монастыря, в холме, прилегающем к Святому источнику.

В архивных материалах и печатных описаниях монастыря XIX века отсутствуют упоминания о пещерах, несмотря на детальное описание прилегающей местности. По мнению местных краеведов, пещеры не были известны даже последним монахам монастыря и были случайно обнаружены в середине 1930-х годов после сильных ливней. В то время протяженность пещер составляла около полукилометра, а в коридорах были высечены из породы столы и скамьи. В одной из камер пещеры был обнаружен скелет, закованный в цепи.

В мае 1999 года спелеологической группой "Стикс" было проведено обследование пещеры и составлен ее план. В ходе обследования были найдены остатки переносного престола. В монастыре высказали предположение, что в 1930-е годы в подземелье могла функционировать община катакомбной церкви.

В 2009 году над входом в пещеру была возведена кровля. По мере возможности подземелье исследуется и расчищается энтузиастами, раскрывая свои тайны, пишет автор блога "Мини путешествия".

Ранее мы рассказали, в каком поселке отбывал ссылку Меншиков.