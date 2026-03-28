Поселок 1593 года посреди тайги: Екатерина II удостоила его гербом, а Меншиков отбывал здесь ссылку– экскурс в историю

Историческая ценность и наши дни

Поселок городского типа Березово, расположенный в Западной Сибири среди тайги, широко известен за пределами региона. Этот уникальный населенный пункт Югры, находящийся на живописном берегу Северной Сосьвы, обладает богатой историей, хранящей множество загадок. Здесь отбывали ссылку и нашли свое последнее пристанище выдающиеся исторические личности. Кроме того, именно здесь началась газовая эра Западной Сибири.

История Березова

Поселок 1593 года посреди тайги: Екатерина II удостоила его гербом, а Меншиков отбывал здесь ссылку– экскурс в историю - image 1

Березов является одним из старейших русских городов в Сибири. Он был основан как крепость в 1593 году казаками на месте поселения Сумгутваш, что в переводе с хантыйского языка означает «березовый город». Местные жители традиционно занимались рыбной ловлей, пушным промыслом, оленеводством и торговлей.

В 1629 году произошло разделение управления Сибирью на две административные области — Томскую и Тобольскую. В состав последней были включены такие города, как Верхотурье, Пелым, Туринск, Сургут и Березов.

Значимость Березова в историческом контексте определяется его ролью как места ссылки для государственных деятелей и представителей знати, утративших расположение власти. В 1724 году, согласно указу Петра I, здесь был основан Березовский острог, предназначенный для содержания государственных преступников.

Александр Меншиков

Поселок 1593 года посреди тайги: Екатерина II удостоила его гербом, а Меншиков отбывал здесь ссылку– экскурс в историю - image 2

Светлейший князь Александр Меншиков и его семья были одними из первых, кто содержался в Березовском остроге. После кончины Петра I его ближайший соратник продолжил свою деятельность при дворе императрицы Екатерины I. Однако впоследствии он подвергся опале, был лишен имущества, титулов, званий и наград, арестован и сослан с семьей в Сибирь. Его супруга, Дарья Михайловна, скончалась по пути к месту ссылки. Сам Меншиков прожил в югорском поселении около полутора лет.

В период ссылки светлейший князь вел скромный образ жизни, уделяя значительное время молитвам и взаимодействию с местным населением. За короткий срок пребывания в Березове Меншиков инициировал строительство церкви на берегу реки Сосьвы.

Согласно историческим данным, князь активно участвовал в строительных работах, выполняя земляные работы, обработку бревен и внутреннюю отделку помещений. После завершения строительства храма он принял на себя обязанности церковного старосты. Александр Данилович скончался 22 октября 1729 года. Место захоронения Меншикова в настоящее время остается неизвестным, однако исследователи продолжают поиски.

В 1764 году указом Екатерины II Березов получил статус уездного города Тобольского наместничества и герб. В XIX веке он стал окружным городом Тобольской губернии с населением около 2000 человек. Там функционировали трехклассное уездное училище, церковно-приходская школа, школа-церковь для девочек. Были построены Вознесенский собор и каменная церковь Рождества Богородицы. В городе имелись больница и почтовая контора.

Времена Советов

В 1926 году населенный пункт утратил статус города, получив статус села. В 1954 году ему был присвоен статус поселка городского типа. Примерно в этот период на территории Березова было открыто первое в Западной Сибири месторождение природного газа. Данное открытие стало неожиданностью для геологов, поскольку экспедиция изначально ориентировалась на поиск нефти. Однако мощный аварийный фонтан из опорной скважины свидетельствовал об обнаружении значительных запасов природного газа, что положило начало развитию газовой промышленности Западной Сибири.

Почему стоит посетить

Березово привлекает посетителей своей уникальной атмосферой и живописными природными ландшафтами. Среди ключевых достопримечательностей можно выделить исторический сквер, памятник Меншикову и легендарную скважину, фонтан из которой в 1953 году ознаменовал открытие газовых месторождений в Западной Сибири. Также рекомендуется посетить храм Рождества Пресвятой Богородицы. Улицы Березова сохраняют образцы старинного деревянного зодчества.

