Как жили в секретном Подмосковном городе, которого сейчас нет: колючая проволока и райские условия

Путешествие по заброшенному городу

Представьте себе ситуацию: вы проживаете на закрытой территории, ходите в магазины, водите детей в сад, но при этом ваш дом отсутствует на картах. Именно так жили почти 600 человек в небольшом населенном пункте, расположенном в 70 км от столицы.

Официально этот город не имел названия. На картах он обозначался как абстрактный номер 310. Позднее ему было присвоено название Адуляр.

Город без адреса

Город был основан в пятидесятые годы, когда вокруг Москвы создавалось кольцо противовоздушной обороны. К концу десятилетия была полностью сформирована инфраструктура: жилые дома, дороги, а также собственная котельная.

На территории располагалось восемь жилых зданий, предназначенных для семей офицеров и прапорщиков. Жизнь протекала стабильно. Квартиры предоставлялись в качестве служебного жилья, освобождая жильцов от оплаты коммунальных услуг.

Перестройка

В 1990-е годы воинская часть, к которой относился населенный пункт, была расформирована. Постепенно население начало мигрировать.

Часть жителей переезжала в поисках новой работы, а пенсионеры — к родственникам. В итоге остались наиболее стойкие или одинокие граждане.

Официальное расселение Адуляра произошло в 2005 году. Однако несколько семей продолжали проживать там, несмотря на отсутствие централизованного водоснабжения и электричества. Но потом уехали и они.

Конец эпохи

Город опустел. Практически мгновенно было вывезено всё ценное: провода, окна, двери.

В 2023 году город был полностью разрушен. В настоящее время данная территория используется как полигон для испытаний беспилотных автомобилей, пишет автор блога "Путешествие с фотокамерой".

