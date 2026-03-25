Как выживают люди в некогда секретном городе: дровяные печи и полное отсутствие цивилизации

Этот военный городок в Грузии когда-то являлся одним из ключевых разведывательных центров СССР. На его территории функционировали школа, дом культуры, магазин и десятки многоэтажных жилых зданий. Однако распад Советского Союза привел к упадку, оставив город заброшенным на многие десятилетия. В настоящее время он представляет собой город-призрак, лишенный благ цивилизации, где последние жители вынуждены использовать дровяное отопление.
Воинская часть № 61615, также известная как Победа-1 или Рустави-7, была создана в 1943 году Генеральным штабом ГРУ для осуществления радиоперехвата и стратегической разведки западных стран. Операторы станции круглосуточно отслеживали их активность. Здесь располагался радиоцентр специального назначения, окруженный обширным антенным полем. Всего на территории Советского Союза насчитывалось 20 подобных воинских частей, и служба в них считалась весьма престижной.
Городок был построен с большим размахом и включал в себя всю необходимую инфраструктуру: многоэтажные жилые дома из розового туфа, собственную школу, детский сад, дом культуры, продуктовый магазин, баню и два бассейна.
Была создана полноценная инфраструктура для обеспечения комфортного проживания. Численность населения города увеличивалась, достигнув в период расцвета порядка 600 человек.
После распада СССР воинская часть была расформирована, что привело к превращению населенного пункта в обычное поселение с отсутствующей инфраструктурой. Согласно последним данным, численность населения сократилась до нескольких десятков человек. Большинство жителей используют автомобили, чтобы добраться до ближайшего магазина. Централизованное отопление отсутствует, поэтому люди греются при помощи дровяных печей. Несмотря на все трудности, жители сохраняют оптимизм и ждут, когда им дадут жилье в Тбилиси.
