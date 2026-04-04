Самые пышные оладьи: Готовлю их с секретом - мягкие даже на следующий день
Самые пышные оладьи: Готовлю их с секретом - мягкие даже на следующий день

Опубликовано: 4 апреля 2026 01:03
 Проверено редакцией
Рецепт приготовления вкусных оладий

Вкусные оладьи - базовый завтрак во многих семьях. Готовить их несложно, но при этом далеко не у всех хозяек блюдо получается мягким, пышным и воздушным.

Раскрываем секрет приготовления оладий, с ним будут пышными даже на следующий день, способом приготовления делятся на канале "Простые рецепты".

Для приготовления пышных оладий необходимо:

  • 400 г муки;
  • 1 яйцо;
  • 500 мл молока;
  • 1 ч. л. сухих дрожжей;
  • 3 ст. л. сахарного песка;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления вкусных пышных оладий

  1. В первую очередь нужно развести дрожжи. Для этого немного подогреваем молоко, оно должно стать тёплым, но не горячим.
  2. В молоко всыпаем сахар и дрожжи, перемешиваем. Оставляем на 10 минут, должна появиться пена.
  3. Добавляем яйцо, соль, понемногу всыпаем просеянную муку. Просеивать обязательно, от этого также зависит воздушность будущего блюда.
  4. Тесто оставляем в тёплом месте на 20 минут. Перемешивать больше его не нужно, а то опадёт. В этом и есть секрет приготовления оладий. Если больше не мешать тесто, то получатся нереально воздушными.
  5. Берём тесто ложкой, смоченной в воде, аккуратно отделяя кусочки необходимого размера.
  6. Жарим оладьи на среднем нагреве под крышкой. Как поднялись и покрылись дырочками, переворачиваем и дожариваем.

Для подачи можно использовать сметану, сгущёнку, варенье или любой йогурт. Также вкусно есть такие оладьи вприкуску с колбасой или сыром.

Получатся такими вкусными, что домашние будут выпрашивать их у вас каждый день. Нереально пышные и мягкие оладьи!

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить салат "Мимоза" по простому рецепту.

Автор:
Марина Котова
