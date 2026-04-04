Самые пышные оладьи: Готовлю их с секретом - мягкие даже на следующий день

Вкусные оладьи - базовый завтрак во многих семьях. Готовить их несложно, но при этом далеко не у всех хозяек блюдо получается мягким, пышным и воздушным.
Раскрываем секрет приготовления оладий, с ним будут пышными даже на следующий день, способом приготовления делятся на канале "Простые рецепты".
Для приготовления пышных оладий необходимо:
- 400 г муки;
- 1 яйцо;
- 500 мл молока;
- 1 ч. л. сухих дрожжей;
- 3 ст. л. сахарного песка;
- 0,5 ч. л. соли;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления вкусных пышных оладий
- В первую очередь нужно развести дрожжи. Для этого немного подогреваем молоко, оно должно стать тёплым, но не горячим.
- В молоко всыпаем сахар и дрожжи, перемешиваем. Оставляем на 10 минут, должна появиться пена.
- Добавляем яйцо, соль, понемногу всыпаем просеянную муку. Просеивать обязательно, от этого также зависит воздушность будущего блюда.
- Тесто оставляем в тёплом месте на 20 минут. Перемешивать больше его не нужно, а то опадёт. В этом и есть секрет приготовления оладий. Если больше не мешать тесто, то получатся нереально воздушными.
- Берём тесто ложкой, смоченной в воде, аккуратно отделяя кусочки необходимого размера.
- Жарим оладьи на среднем нагреве под крышкой. Как поднялись и покрылись дырочками, переворачиваем и дожариваем.
Для подачи можно использовать сметану, сгущёнку, варенье или любой йогурт. Также вкусно есть такие оладьи вприкуску с колбасой или сыром.
Получатся такими вкусными, что домашние будут выпрашивать их у вас каждый день. Нереально пышные и мягкие оладьи!
