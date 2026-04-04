Речные прогулки по Питеру: когда откроется навигация-2026 и где покататься на теплоходе

Навигация-2026 стартует в апреле с новыми правилами

Сезон открытия навигации в Санкт-Петербурге уже не за горами, поэтому, планируя отдых в Северной столице, следует заранее ознакомиться с датой открытия и местами, где можно будет покататься по рекам Питера на морских суднах. Расскажем, когда ожидается открытие навигации и где жители и гости города смогут насладиться приятной речной прогулкой.

Планируя открытие навигации, власти города ориентируются на сезон разводки мостов. В связи с этим можно предположить, что Нева, Большая и Малая Нева будут работать с 10 апреля по 30 ноября, а рукава Большой Невки — с 20 апреля по 15 ноября. Между тем прогулочные теплоходы и маршруты будут запускаться волнами — по готовности флота и с учетом погоды.

В этом году речной транспорт ждут некоторые изменения. Так, согласно постановлению Правительства города, теперь скорость маломерных судов не должна превышать 8 км/ч на большинстве акваторий и 12 км/ч на отдельных водных объектах, вблизи причалов и мест массового отдыха — не более 5 км/ч. Некоторые каналы и реки будут в этом году закрыты для моторных судов, а гидроциклам будет нельзя выходить на 20 городских водных объектов. Что касается безмоторных лодок, то им запрещено выходить на Фонтанку, Мойку и канал Грибоедова с 8:00 до 5:00 следующих суток.

В прошлом году навигация открылась 7 апреля. За 213 рабочих дней водные суда Питера успели покатать около 5,2 млн пассажиров, при этом количество швартовок к городским причалам достигло рекордных 49 001.

Ранее "Городовой" рассказывал, где в Санкт-Петербурге послушать уличных музыкантов.