Крутой кипяток и капуста – а на выходе сочные и вкусные пирожки: получаются мягче пуха и нежнее облака – просто тают во рту

Рецепт воздушных и вкусных пирожков

Кулинарный эксперт Наталья Атаманюк поделилась удачным рецептом воздушных пирожков: хрустящих снаружи и сочных внутри. Получаются мягче пуха и нежнее облака. Настолько вкусные, что разлетаются со стола за 1 минуту. Просто тают во рту.

Что потребуется:

крутой кипяток – 250 миллилитров;

капуста – 250 граммов;

теплая вода – 250 миллилитров;

сухие дрожжи – 7 граммов;

сахар – 2 столовые ложки;

соль – 1 чайная ложка для теста и половина чайной ложки для начинки;

подсолнечное масло – 20 миллилитров;

мука – 700 граммов;

лук – 1 шт.;

зубчик чеснока – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

черный перец – по вкусу;

подсолнечное масло – для жарки.

Как приготовить:

Первым делом нужно насыпать 100 граммов муки и залить ее крутым кипятком, быстро перемешать ложкой. Получится заварная основа. Всыпать соль, сахар, перемешать. Влить теплую воду и постепенно ввести еще 500 граммов муки. Замесить густое липкое тесто. Добавить дрожжи и все хорошо перемешать.

Всыпать оставшиеся 100 граммов муки и продолжить замешивать тесто. Как только оно станет однородным, добавить подсолнечное масло и вымесить до состояния мягкого и нелипкого колобка. Накрыть тесто пищевой пленкой и отправить его в теплое место на 20 минут.



Тем временем нарезать чеснок тонкими пластинками, а лук – четверть кольцами. Обжарить чеснок на подсолнечном масле, добавить к нему лук и пассеровать до легкой золотистости.



Натереть морковь на терке и отправить к чесноку с луком. Мелко нашинковать капусту и добавить в сковороду к овощам. Посолить, поперчить и пассеровать начинку еще 7 минут на умеренном огне. Дать ей полностью остыть.



Подошедшее тесто чуть обмять руками и разделить на небольшие шарики. Смазать их подсолнечным маслом, накрыть и оставить на 10 минут. После раскатать каждый шарик в тонкую лепешку толщиной 2 миллиметра и в центр выложить начинку. Свернуть заготовку рулетом и хорошо защипнуть край, чтобы сок не вытекал при жарке. Обжарить пирожки с обеих сторон до золотистой корочки в хорошо разогретой сковороде. Подать к столу.

