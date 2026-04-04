Крутой кипяток и капуста – а на выходе сочные и вкусные пирожки: получаются мягче пуха и нежнее облака – просто тают во рту

Опубликовано: 4 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Рецепт воздушных и вкусных пирожков 

Кулинарный эксперт Наталья Атаманюк поделилась удачным рецептом воздушных пирожков: хрустящих снаружи и сочных внутри. Получаются мягче пуха и нежнее облака. Настолько вкусные, что разлетаются со стола за 1 минуту. Просто тают во рту.

Что потребуется:

  • крутой кипяток – 250 миллилитров;
  • капуста – 250 граммов;
  • теплая вода – 250 миллилитров;
  • сухие дрожжи – 7 граммов;
  • сахар – 2 столовые ложки;
  • соль – 1 чайная ложка для теста и половина чайной ложки для начинки;
  • подсолнечное масло – 20 миллилитров;
  • мука – 700 граммов;
  • лук – 1 шт.;
  • зубчик чеснока – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • черный перец – по вкусу;
  • подсолнечное масло – для жарки.

Как приготовить:

Первым делом нужно насыпать 100 граммов муки и залить ее крутым кипятком, быстро перемешать ложкой. Получится заварная основа. Всыпать соль, сахар, перемешать. Влить теплую воду и постепенно ввести еще 500 граммов муки. Замесить густое липкое тесто. Добавить дрожжи и все хорошо перемешать.

Всыпать оставшиеся 100 граммов муки и продолжить замешивать тесто. Как только оно станет однородным, добавить подсолнечное масло и вымесить до состояния мягкого и нелипкого колобка. Накрыть тесто пищевой пленкой и отправить его в теплое место на 20 минут.

Тем временем нарезать чеснок тонкими пластинками, а лук – четверть кольцами. Обжарить чеснок на подсолнечном масле, добавить к нему лук и пассеровать до легкой золотистости.

Натереть морковь на терке и отправить к чесноку с луком. Мелко нашинковать капусту и добавить в сковороду к овощам. Посолить, поперчить и пассеровать начинку еще 7 минут на умеренном огне. Дать ей полностью остыть.

Подошедшее тесто чуть обмять руками и разделить на небольшие шарики. Смазать их подсолнечным маслом, накрыть и оставить на 10 минут. После раскатать каждый шарик в тонкую лепешку толщиной 2 миллиметра и в центр выложить начинку. Свернуть заготовку рулетом и хорошо защипнуть край, чтобы сок не вытекал при жарке. Обжарить пирожки с обеих сторон до золотистой корочки в хорошо разогретой сковороде. Подать к столу.

Ранее мы поделились еще одним рецептом вкусных пирожков.

Автор:
Ольга Зайцева
