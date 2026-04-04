Капусту сажаю в апреле: Самые раннеспелые сорта - выбираю 5 крутых из всех

Высадка капусты в апреле - совсем не редкость. Для ранних сортов - это золотое правило. Так вы сможете собрать их в максимально короткий срок.
На канале "Дачные будни"рассказывают, какие сорта капусты можно посадить для раннего сбора урожая. Стоит выбирать их, если хотите полакомиться молодой капусткой уже в начале июля.
Список раннеспелых сортов капусты
- Казачок f1 является гибридным сортом.
- Июньская - классическая раннеспелая капуста.
- Золотой гектар.
- Точка.
- Сибирская пирамида - необычная конусовидная капуста.
Особенность ранних сортов капусты - в быстром созревании. Уже в середине лета можно снимать кочаны с грядки и отправлять капусту в салат. Она имеет свежий вкус, нереальный хруст и сочность. Также из неё можно делать заготовки на зиму.
При этом для длительного зимнего хранения и отправки в закваску ранняя капуста не подходит, для этого идеальны поздние сорта. Именно поздняя капуста успевает накопить необходимое количество сахаров, а вот жидкости в такой капусте минимально, что позволяет храниться длительно.
Молодая раннеспелая капуста имеет тонкие нежные листья. Из неё хорошо готовить голубцы, в листьях нет толстых грубых прожилок. Такие голубцы можно готовить сразу, а можно заморозить впрок на зиму, а потом готовить.
Умные дачники "на еду" высаживают раннеспелую капусту, которую хорошо сажать уже в апреле, а на хранение высаживают позднеспелые сорта, одним сортом не ограничиваются.
