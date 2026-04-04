Капусту сажаю в апреле: Самые раннеспелые сорта - выбираю 5 крутых из всех
Капусту сажаю в апреле: Самые раннеспелые сорта - выбираю 5 крутых из всех

Опубликовано: 4 апреля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Капусту сажаю в апреле: Самые раннеспелые сорта - выбираю 5 крутых из всех
Капусту сажаю в апреле: Самые раннеспелые сорта - выбираю 5 крутых из всех
Legion-Media
Советы по выбору сортов капусты.

Высадка капусты в апреле - совсем не редкость. Для ранних сортов - это золотое правило. Так вы сможете собрать их в максимально короткий срок.

На канале "Дачные будни"рассказывают, какие сорта капусты можно посадить для раннего сбора урожая. Стоит выбирать их, если хотите полакомиться молодой капусткой уже в начале июля.

Список раннеспелых сортов капусты

  1. Казачок f1 является гибридным сортом.
  2. Июньская - классическая раннеспелая капуста.
  3. Золотой гектар.
  4. Точка.
  5. Сибирская пирамида - необычная конусовидная капуста.

Особенность ранних сортов капусты - в быстром созревании. Уже в середине лета можно снимать кочаны с грядки и отправлять капусту в салат. Она имеет свежий вкус, нереальный хруст и сочность. Также из неё можно делать заготовки на зиму.

При этом для длительного зимнего хранения и отправки в закваску ранняя капуста не подходит, для этого идеальны поздние сорта. Именно поздняя капуста успевает накопить необходимое количество сахаров, а вот жидкости в такой капусте минимально, что позволяет храниться длительно.

Молодая раннеспелая капуста имеет тонкие нежные листья. Из неё хорошо готовить голубцы, в листьях нет толстых грубых прожилок. Такие голубцы можно готовить сразу, а можно заморозить впрок на зиму, а потом готовить.

Умные дачники "на еду" высаживают раннеспелую капусту, которую хорошо сажать уже в апреле, а на хранение высаживают позднеспелые сорта, одним сортом не ограничиваются.

Автор:
Марина Котова
