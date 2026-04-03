Ленивая “Мимоза”: классика за 10 минут, которая улетает со стола первой

Без долгой выкладки слоёв, но с тем самым знакомым вкусом, который любят многие. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Канал опытной хозяйки".
Ингредиенты
горбуша консервированная — 220 г, яйца — 4 шт., сыр полутвёрдый — 150 г, зелёный лук — 50 г, укроп — 30 г, майонез — 80 г, горчица зернистая — 1 ч. л., чёрный перец — по вкусу
Приготовление
Сначала отвариваю яйца вкрутую, остужаю и очищаю. Горбушу перекладываю в миску и аккуратно разминаю вилкой, чтобы остались небольшие кусочки.
Мелко нарезаю зелёный лук и укроп (часть укропа оставляю для подачи) и добавляю к рыбе.
Белки отделяю от желтков, натираю на крупной тёрке и отправляю в салат. Туда же добавляю натёртый сыр.
Отдельно смешиваю майонез, зернистую горчицу и немного сока от рыбы, затем заправляю салат и перемешиваю. Добавляю чёрный перец по вкусу.
Перекладываю салат в блюдо, сверху посыпаю натёртым желтком и оставшимся укропом.
Примерное время приготовления: 10-15 минут
