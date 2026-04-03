Ленивая "Мимоза": классика за 10 минут, которая улетает со стола первой
Ленивая “Мимоза”: классика за 10 минут, которая улетает со стола первой

Опубликовано: 3 апреля 2026 20:55
 Проверено редакцией
Быстрый и удобный вариант классической "Мимозы".

Без долгой выкладки слоёв, но с тем самым знакомым вкусом, который любят многие. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Канал опытной хозяйки".

Ингредиенты

горбуша консервированная — 220 г, яйца — 4 шт., сыр полутвёрдый — 150 г, зелёный лук — 50 г, укроп — 30 г, майонез — 80 г, горчица зернистая — 1 ч. л., чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Сначала отвариваю яйца вкрутую, остужаю и очищаю. Горбушу перекладываю в миску и аккуратно разминаю вилкой, чтобы остались небольшие кусочки.

Мелко нарезаю зелёный лук и укроп (часть укропа оставляю для подачи) и добавляю к рыбе.

Белки отделяю от желтков, натираю на крупной тёрке и отправляю в салат. Туда же добавляю натёртый сыр.

Отдельно смешиваю майонез, зернистую горчицу и немного сока от рыбы, затем заправляю салат и перемешиваю. Добавляю чёрный перец по вкусу.

Перекладываю салат в блюдо, сверху посыпаю натёртым желтком и оставшимся укропом.

Примерное время приготовления: 10-15 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить постный пирог с вареньем.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
