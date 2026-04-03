Пост не помеха: Готовлю обалденный пирог с вареньем - сладкий и сочный

Пост - время, когда люди вводят для себя ограничения в пище, еда животного происхождения неприемлема. Конечно, список блюд, которые можно приготовить, сужается.
Рассказываем, как готовить вкусный пирог, который можно есть в пост, он не содержит в составе молока или яиц, способом приготовления делятся на канале "Простые рецепты".
Чтобы приготовить вкусный тёртый пирог по постному рецепту необходимо взять:
- 160 мл воды;
- 120 г растительного масла;
- 1 пакетик ванилина;
- 130 г сахара;
- щепоть соли;
- 500 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя для теста в порошке;
- 500 г любого варенья без косточек.
Приготовление постного пирога с вареньем по шагам
- Приготовим тесто. В воду добавляем сахар, соль, ванилин и растительное масло.
- Перемешиваем, чтобы кристаллы растворились.
- Муку просеиваем и соединяем с разрыхлителем, перемешиваем.
- Небольшими порциями в воду вводим муку с разрыхлителем.
- Вымешиваем, пока тесто не соберётся в ком и не перестанет липнуть.
- Делим тесто на 2 части, большую - примерно две трети, и меньшую, треть. Накрываем плёнкой, оставляем в холодильнике на 30 минут.
- Большую часть теста выкладываем в форму для выпечки, формируем бортик и дно.
- Выкладываем на тесто варенье. Если оно кислое, можно дополнительно присыпать его сахарным песком.
- Поверх варенья натираем меньшую часть теста на крупной тёрке.
- Готовить в разогретой духовке будем 45 минут, температура нагрева - 180 градусов.
Вкусный постный пирог с вареньем готов. Вытаскиваем его из духовки, немного остужаем, после чего подаём к столу.
Делим его на порционные куски, завариваем чай или кофе и наслаждаемся вкусным десертом.
