Пост не помеха: Готовлю обалденный пирог с вареньем - сладкий и сочный
Пост не помеха: Готовлю обалденный пирог с вареньем - сладкий и сочный

Опубликовано: 3 апреля 2026 01:03
 Проверено редакцией
Рецепт вкусного постного пирога.

Пост - время, когда люди вводят для себя ограничения в пище, еда животного происхождения неприемлема. Конечно, список блюд, которые можно приготовить, сужается.

Рассказываем, как готовить вкусный пирог, который можно есть в пост, он не содержит в составе молока или яиц, способом приготовления делятся на канале "Простые рецепты".

Чтобы приготовить вкусный тёртый пирог по постному рецепту необходимо взять:

  • 160 мл воды;
  • 120 г растительного масла;
  • 1 пакетик ванилина;
  • 130 г сахара;
  • щепоть соли;
  • 500 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя для теста в порошке;
  • 500 г любого варенья без косточек.

Приготовление постного пирога с вареньем по шагам

  1. Приготовим тесто. В воду добавляем сахар, соль, ванилин и растительное масло.
  2. Перемешиваем, чтобы кристаллы растворились.
  3. Муку просеиваем и соединяем с разрыхлителем, перемешиваем.
  4. Небольшими порциями в воду вводим муку с разрыхлителем.
  5. Вымешиваем, пока тесто не соберётся в ком и не перестанет липнуть.
  6. Делим тесто на 2 части, большую - примерно две трети, и меньшую, треть. Накрываем плёнкой, оставляем в холодильнике на 30 минут.
  7. Большую часть теста выкладываем в форму для выпечки, формируем бортик и дно.
  8. Выкладываем на тесто варенье. Если оно кислое, можно дополнительно присыпать его сахарным песком.
  9. Поверх варенья натираем меньшую часть теста на крупной тёрке.
  10. Готовить в разогретой духовке будем 45 минут, температура нагрева - 180 градусов.

Вкусный постный пирог с вареньем готов. Вытаскиваем его из духовки, немного остужаем, после чего подаём к столу.

Делим его на порционные куски, завариваем чай или кофе и наслаждаемся вкусным десертом.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить порционные мини-куличи на Пасху.

Автор:
Марина Котова
